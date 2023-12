Hoje é Dia: semana tem início do verão no Hemisfério Sul no dia 22

A penúltima semana "completa" de 2023 tem um evento muito esperado por quem gosta da estação que remete ao calor e às férias. No dia 22 de dezembro, mais exatamente às 0h27, ocorre o chamado Solstício de Verão no Hemisfério Sul (no Hemisfério Norte é o Solstício de Inverno).

A data vai além do fato de marcar a mudança de estação e de ser o dia mais longo do ano na parte sul do mundo. Para algumas sociedades e religiões, o Solstício é marcado por simbolismos e significados.

Para além do início do verão, a semana também é recheada de datas especiais para alguns grupos segmentados. Em 18 de dezembro, é o Dia Internacional dos Migrantes, uma comemoração estabelecida pela Resolução 55/93 da ONU em 4 de dezembro de 2000. A data, que marca a aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e de Suas Famílias, foi tema do Revista Brasil em 2020.

No mesmo dia, celebramos o Dia Nacional do Museólogo no Brasil, conforme estabelecido pelo Decreto de 31 de maio de 2004, que também instituiu a "Semana dos Museus". Já o 20 de dezembro é o Dia do Poeta Cordelista. A EBC já fez diversas publicações sobre a manifestação artística popular que se utiliza de rimas para contar histórias. Uma delas foi esta edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, que mostrou cordelistas que se reinventaram durante a pandemia.

Figuras célebres e fatos históricos

No dia 18 de dezembro, celebramos o 80º aniversário do nascimento do músico, compositor e guitarrista inglês Keith Richards, integrante da icônica banda The Rolling Stones. Em 2015, ele foi homenageado (junto com Steven Spielberg e Steve Biko, que também são aniversariantes do dia) no programa Momento Três, da Rádio MEC.

No dia 20, comemoramos o centenário do nascimento do compositor e ator fluminense Dorival Silva, conhecido como Chocolate. A mesma data é marcada pelos 10 anos de morte do cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi. Autor de clássicos como Garçom e Em Plena Lua de Mel, ele teve mais de 300 composições como mostra esta matéria do Repórter Brasil de 2013:

No dia 22 de dezembro, recordamos a morte do seringueiro sindicalista, ativista político e ambientalista acriano Chico Mendes, que dedicou sua vida à defesa da Amazônia e dos direitos dos trabalhadores rurais. A sua história, que inspira até hoje a causa ambiental, foi contada nesta timeline da Agência Brasil e nesta matéria (de 2018) na Radioagência Nacional.

Para fechar a semana, há dois episódios que chamam atenção e causam controvérsia no dia 19. Há 50 anos, foi publicado o Estatuto do Índio. O documento promulgado em 1973 (durante o período da Ditadura) foi amplamente criticado por lideranças do direitos indígenas por priorizar "integrar o índio" na sociedade, e, inclusive, está sendo revisado por juristas.

Já o roubo da Taça Jules Rimet na sede da CBF, no Rio de Janeiro, completa 40 anos. O episódio, que marcou o mundo do futebol e causou vergonha ao Brasil perante o mundo, foi contado no História Hoje em 2018.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

Dezembro de 2023 17 Nascimento do médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista suiço-alemão Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, o Paracelso (530 anos) - considerado por muitos como um reformador do medicamento. Também é aclamado por suas realizações em Química e como fundador da Bioquímica e da Toxicologia Primeiro voo de aeroplano dos Irmãos Wright (120 anos) 18 Nascimento do músico, compositor e guitarrista inglês da banda The Rolling Stones, Keith Richards (80 anos) Dia Internacional dos Migrantes - comemoração instituída na resolução 55/93 da ONU, de 4 de dezembro de 2000, para marcar a data da aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e de Suas Famílias Dia Nacional do Museólogo - comemorado por brasileiros conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a "Semana dos Museus" no Brasil 19 Roubo da Taça Jules Rimet, na sede da CBF, Rio de Janeiro (40 anos) Publicação do Estatuto do Índio (50 anos) Nascimento do compositor e ator fluminense Dorival Silva, o Chocolate (100 anos) 20 Morte do cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rodrigues dos Santos, o Reginaldo Rossi (10 anos) Morte do escritor estadunidense John Steinbeck (55 anos) - recebeu o Nobel de Literatura de 1962 Nascimento do produtor e músico inglês Alan Parsons (75 anos) - esteve envolvido com a produção de vários álbuns significativos, incluindo o "Abbey Road" e "Let It Be" dos Beatles, bem como o"Dark side of the moon", do Pink Floyd, para o qual o Pink Floyd o credita como um colaborador importante Morte do compositor espanhol Antonio Francisco Javier José Soler Ramos, o Padre Antonio Soler (240 anos) - suas obras estão enquadradas entre o barroco tardio e o período clássico. Atualmente é mais conhecido por suas sonatas para teclado, uma importante contribuição para o repertório do cravo, piano e órgão Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração instituída pela ONU, na Resolução nº 60/209 de 22 de dezembro de 2005 21 Nascimento do astrólogo e médico francês Michel de Nostredame ou Miquèl de Nostradama, o Nostradamus (520 anos) Lançamento da missão Apollo 8 (55 anos) - foi a primeira transmissão televisiva ao vivo do espaço 22 Morte do seringueiro sindicalista, ativista político e ambientalista acreano Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes (35 anos) Dia do Solstício de verão - comemorado no Hemisfério Sul Nascimento do compositor de óperas italiano Giacomo Puccini (165 anos) - suas óperas estão entre as mais interpretadas atualmente, entre essas estão "La Bohème", "Tosca", "Madama Butterfly" e "Turandot" Publicação da Lei nº 10.826, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento (20 anos) Primeira apresentação da "Sinfonia nº 5" em Dó Menor, de Beethoven, em Viena (215 anos)

