Hospital Regional conquista 'alta conformidade' em práticas de segurança do paciente

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) conquistou 'alta conformidade' em relação às práticas de segurança do paciente, alcançando índice de 71% após análise de 21 indicadores de estrutura e processo.

Anualmente, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) promove, em parceria com os Núcleos de Segurança do Paciente, a "Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente" para hospitais com leitos de terapia intensiva.

A iniciativa está apoiada no Plano Integrado de Gestão Sanitária da Segurança do Paciente 2021-2025, consistindo em uma importante estratégia para a promoção da cultura da segurança, uma vez que enfatiza a gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em serviços de saúde.

A avaliação deste ano - realizada pela Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária que é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES) - foi feita com base em dados de 2022 concedendo três níveis de classificação: alta, média e baixa conformidade.

A diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional, Roberta Alves Higa, explica que a construção compartilhada dos documentos comprobatórios das boas práticas engloba o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, Serviço de Controle de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde, Farmácia Hospitalar da instituição e demais parceiros gestores e assistenciais de diversos setores do hospital.

"A classificação mostra o resultado do trabalho de uma equipe que busca melhorar a qualidade da assistência e o comprometimento do hospital em seguir as melhores práticas e para assegurar a segurança dos pacientes", concluiu.

Joilson Francelino, HRMS

Foto: Saul Schramm

Fonte: Governo MS