Hospital Regional de Mato Grosso do Sul realiza formatura de novos médicos especialistas

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), por meio da COREME (Comissão de Residência Médica), realizou na última segunda-feira (29) a formatura de novos médicos especialistas em solenidade no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

A cerimônia contou com a participação de 26 profissionais que concluíram seus programas de residência em diversas especialidades médicas, no HRMS. "Celebramos o crescimento e desenvolvimento destes médicos em suas novas especialidades assim como de todo o desenvolvimento emocional e social que adquiriram nestes anos em que o HRMS foi uma das suas casas. Foi um registro do HRMS cumprindo seu papel de instituição pública e gratuita devolvendo à sociedade profissionais de excelência por meio de um corpo médico e técnico que mesmo em meio as suas dificuldades produz conhecimento de qualidade", disse a coordenadora do COREME, doutora Ana Carulina Guimarães Belchior. A diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional do HRMS, doutora Roberta Alves Higa, reforça a importância do programa para melhorar a assistência à população em geral. "Estamos capacitando novos profissionais para o mercado de trabalho, contribuindo diretamente com a qualidade do atendimento prestado à nossa comunidade e o bem-estar da população", afirmou. Os formandos foram capacitados em uma ampla gama de especialidades, incluindo Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina em Emergência, Nefrologia, Neurologia e Pediatria. O diretor-geral do HRMS, doutor Paulo Eduardo Limberger, ressalta que essa diversidade de áreas reflete o compromisso do HRMS em oferecer uma formação abrangente e de qualidade aos seus residentes. "É com muito orgulho que o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul novamente entrega para a sociedade brasileira profissionais extremamente bem preparados para cumprir suas atribuições em diversas áreas da medicina. Desta forma fechamos mais um ciclo de formação profissional, cumprindo nossa missão como hospital ensino", afirmou. O Programa de Residência Médica do HRMS teve início em 2003, e desde então tem sido um pilar fundamental na vida profissional de 461 médicos que passaram pelo programa. Assessoria de Comunicação HRMS

Fonte: Governo MS