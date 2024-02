Hospital Regional forma 13 especialistas para atuarem em equipe multiprofissional

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) realizou na quinta-feira (15) a formatura de mais uma turma de residência multiprofissional em saúde nas áreas de concentração intensivismo e materno-infantil.

Ao todo, a turma 2022-2024 conta com 13 profissionais entre enfermeiros, fisioterapeutas nutricionistas e assistentes sociais, que concluíram o ciclo de dois anos de especialização no HRMS e estão preparados para atuarem em equipe multiprofissional.

"Falar aqui desses dois anos não é fácil, colocar em uma folha de papel tudo o que vivemos é praticamente impossível. Iniciamos a nossa jornada no dia 1º de março de 2022 e hoje, dia 15 de fevereiro de 2024, encerramos um ciclo. Passamos por situações inimagináveis, aprendemos a lidar com os mais diversos casos e hoje saímos daqui mais fortes do que nunca. Crescemos humanamente e profissionalmente. Fizemos dos nossos colegas, nosso suporte, nossa família", discursou a oradora da turma, assistente social Adriane Cristina da Silva.

Em homenagem aos familiares, a enfermeira Geynise Késsia Alves Rodrigues Monteiro expressou a gratidão pelo apoio, amor e compreensão dispensados aos formandos ao longo da jornada de residência.

"Desde o momento em que recebemos a notícia emocionante da aprovação na residência até os dias cansativos de trabalho, sempre estiveram ao nosso lado, nos encorajando, nos apoiando e nos ajudando a superar os desafios. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo, cada refeição preparada com tanto amor foram como bálsamos que fortaleceram nossos espíritos e nos impulsionaram adiante", afirmou em discurso emocionante.

Aos mestres, o discurso também foi de gratidão pela dedicação, lições que proporcionaram a ampliação de um olhar técnico e humanizado, conforme as palavras da Fisioterapeuta Ana Paula Guimarães Adomaitis.

"Vocês foram responsáveis por nos guiar para além do conhecimento teórico e prático, possibilitando a ampliação do olhar técnico para um olhar mais humanizado, algo muito importante para a excelência dos profissionais nos dias atuais. Chegar ao final desta jornada não foi fácil, mas com dedicação e apoio uns dos outros nós crescemos e evoluímos. Acredito que as lições aprendidas moldaram nossa prática profissional, e fortaleceram nossa vivência, nos capacitando para enfrentar os desafios futuros".

"Foram dois anos de intensa dedicação ao Programa de Residência Multiprofissional e, principalmente, dedicação e cuidado com os pacientes do Hospital Regional. Foram exatas 5.760 horas de programa, 60 horas semanais intensas de muito trabalho e estudo, sacrificando inúmeros finais de semanas, feriados e tantas noites de sonho em busca do sonho de se tornarem especialistas", discursou a Coordenadora da COREMU e Coordenadora do Apoio Técnico Assistencial, Viviani Teixeira dos Santos.

A formatura da turma 2022-2024 marca o encerramento do ciclo de parceria com a Universidade Anhanguera Uniderp na formação de especialistas, já que a partir deste ano o HRMS terá total autonomia para certificar os programas de Residência Multiprofissional. Além disso, 2024 marca também o início dos programas de residências uniprofissionais em enfermagem, fisioterapia e nutrição. Iniciado em 2012, o Programa de Residência Multiprofissional já formou 137 especialistas.

A formatura contou com a participação de amigos e familiares dos formandos, além do diretor-geral do HRMS, Dr Paulo Eduardo Limberger, da diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional, Dra Roberta Higa, da coordenadora de Enfermagem, Adriana Gama e demais colaboradores que de alguma forma contribuíram na formação dos especialistas.

Joilson Francelino, Comunicação Funsau/HRMS

Fotos: Joilson Francelino

Fonte: Governo MS