Humberto de Mello é nomeado Secretário Executivo de Agricultura Familiar e Povos Originários de MS

O Governador Eduardo Riedel nomeou na última 5ª.feira (19.jan.23), o servidor público Humberto de Mello Pereira para o cargo de Secretário Executivo de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais de Mato Grosso do Sul da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Humberto é graduado e pós-graduado em história. Ingressou na carreira pública em 14 de setembro de 1987 como técnico em agropecuária na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e, em 15 de julho 2003, tomou posse como gestor sócio-organizacional rural no mesmo órgão.

Durante a sua trajetória vem atuando no atendimento a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas do Estado. Como resultado de seu desempenho profissional foi nomeado Diretor-Presidente da Agraer em janeiro de 2003, cargo que ocupou até dezembro de 2006. Outra função de destaque ocupada foi a de Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado, de novembro de 2015 a maio de 2016.

Ao tomar posse no cargo de Secretário Executivo compromete-se a promover políticas públicas voltadas aos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e as comunidades tradicionais de Mato Grosso do Sul. “O nosso papel é o de implementar as políticas públicas por meio da criação de programas que serão coordenados pela secretaria executiva tendo a Agraer como executora das ações. A Agraer fará a implementação dos programas que visam atender esse segmento que é o objeto da existência da nova secretaria”, pontou Mello.