Iagro anuncia iniciativa de revitalização com foco na sustentabilidade ambiental 

A Iagro lança no próximo sábado (16) o projeto para a revitalização da Iagro Central. Na oportunidade, será realizado o plantio de mudas nativas na área externa da Iagro Central, pela manhã, na avenida Senador Filinto Muller, 1146, Vila Ipiranga. O evento deve contar com a participção de todos os colaboradores, parceiros e membros da comunidade.

Com o objetivo de promover a proteção ambiental, gestão sustentável e cultura ecoconsciente, esta iniciativa visa transformar e preservar a unidade central, localizada em frente ao Lago do Amor, centralizando esforços em ações estratégicas que enfatizam a conservação do meio ambiente e a promoção de práticas sustentáveis.

A iniciativa contou com o apoio da Águas Guariroba que, por intermédio da Semadesc, fez a doação de 500 mudas de espécies nativas que serão utilizadas para o plantio.

Também a Iagro recebeu o apoio de empresas do setor florestal, representadas pela Reflore, que tem dado o suporte com materiais para a implantação dessas mudas nativas, como viabilizar os protetores da cerca para uma boa convivência com os animais silvestres, como capivara, cutia, teiú, entre outros.

Proteção Ambiental

A proposta concentra esforços na recuperação das margens do córrego, controle da erosão e mitigação dos impactos sobre a fauna e flora. A proteção dos recursos naturais e paisagísticos é de suma importância para preservar a riqueza ambiental da região.

Melhoria da Gestão Ambiental

Além disso, a Iagro Central planeja aprimorar a gestão dos recursos naturais, estimulando o aproveitamento dos espaços coletivos e fomentando o consumo consciente. A destinação adequada dos resíduos sólidos será uma das práticas adotadas para minimizar o impacto ambiental.

A gerente de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, a engenheira agrônoma Glaucy Ortiz, destaca a importância desta iniciativa. "Estamos comprometidos em promover ações que tornem a Iagro Central um espaço ecologicamente saudável e socialmente benéfico".

Iza Olmos, Comunicação Iagro

Fotos: Iza Olmos

Fonte: Governo MS