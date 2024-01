IBGE volta a usar o termo "favela" no Censo após 50 anos

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O Instituto voltará a utilizar o termo "favela" em suas pesquisas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , anunciou na manhã desta terça-feira (23) que os termos "favelas" e "comunidades urbanas brasileiras" voltarão a ser utilizado no censo demográfico.

Desde a década de 70, o IBGE utilizava expressões como "aglomerados urbanos excepcionais", "setores especiais de aglomerado urbano" e "aglomerados subnormais" para se referir ao que a população conhece como favelas e comunidades.

A última vez que o termo "favela" foi utilizado pelo Instituto foi na década de 60. Segundo o IBGE, esforços vêm sendo exercidos para retratar os territórios populares presentes no território brasileiro.

Esta alteração ocorre 50 anos depois por demanda dos moradores de favelas e comunidades urbanas. O termo em questão é uma reivindicação histórica por reconhecimento e identidade de movimentos populares. O complemento "comunidades urbanas" foi acrescentado pois, de acordo com o Instituto, muitos locais não se reconhecem mais como "favelas".





Favelas e comunidades urbanas

O Brasil conta atualmente com cerca de 10 mil favelas e comunidades urbanas, com uma populaçãoe estimada de 16,6 milhões de pessoas, apontam os dados prévios do Censo de 2022. É uma representação de 8% da população brasileira.

Lista das maiores favelas e comunidades do Brasil:

Sol Nascente - Brasília (DF): 32.081

Rocinha - Rio de Janeiro (RJ): 30.955

Rio das Pedras - Rio de Janeiro (RJ): 27.573

Beiru/Tancredo Neves - Salvador (BA): 20.210

Heliópolis - São Paulo (SP): 20.016

Paraisópolis - São Paulo (SP): 18.912

Pernambués - Salvador (BA): 18.662

Coroadinho - São Luís (MA): 18.331

Cidade de Deus/Alfredo Nascimento - Manaus (AM): 17.721

Comunidade São Lucas - Manaus (AM): 17.666

Baixada da Estrada Nova Jurunas - Belém (PA): 15.601

Alto Santa Teresina/Morro de Hemeterio/Skylab-Alto Zé Bon - Recife (PE): 13.040

Assentamento Sideral - Belém (PA): 12.177

Jacarezinho - Rio de Janeiro (RJ): 12.136

Valéria - Salvador (BA): 12.072

Baixadas da Condor - Belém (PA): 11.462

Bacia do Una-Pereira - Belém (PA): 11.453

Zumbi dos Palmares/Nova Luz - Manaus (AM): 11.326

Santa Etelvina - Manaus (AM): 10.460

Cidade Olímpica - São Luís (MA): 10.378

Colônia Terra Nova - Manaus (MA): 10.036

