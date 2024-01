Inmet emite alerta de tempestade para Sul e Sudeste neste sábado

Reprodução / X Centro de Operações Rio - 19.01.2024 Chuva no Rio de Janeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma faixa que vai do Mato Grosso ao norte do Amazonas, passando por Rondônia, também está sob alerta de chuvas intensas.

Esses locais devem registrar até 60 mm/h de chuva e ventos de até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. No Sul e Sudeste também pode haver queda de granizo.

Este sábado (20) será de muita chuva no Rio de Janeiro e em São Paulo. A capital carioca começa o dia com chuvas leves e isoladas, que devem aumentar para pancadas mais fortes com trovoadas durante a tarde e noite. A cidade deve marcar temperaturas entre 23°C e 34°C.

A capital paulista, por outro lado, terá temperaturas um pouco mais baixas, que variam entre 21ºC e 28ºC, com pancadas de chuva isoladas o dia inteiro.

O alerta de tempestade do Inmet também contempla o sul de Minas Gerais até a altura de Belo Horizonte. A capital também terá chuva isolada, com chances de trovoadas durante a tarde e noite. As temperaturas devem variar bastante ao longo do dia, entre 20ºC e 31ºC.

Em Curitiba (PR), a previsão é de pancadas de chuva isoladas durante todo o dia, com possibilidade de trovoadas à tarde. A temperatura varia entre 20ºC e 27ºC. Florianópolis (SC), por outro lado, não terá trovoadas, mas também registra chuvas durante a manhã e tarde.

O alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul pega apenas a porção noroeste do estado. Porto Alegre não tem previsão de chuvas, mas deve ter garoa o dia todo, com temperaturas variando de 22ºC a 28ºC.

No Norte e Centro-Oeste, as chuvas mais fortes não vão atingir Manaus (AM) e Cuiabá (MT), mas cairão sobre Porto Velho. A capital de Rondônia terá fortes pancadas isoladas com trovoadas durante o dia, com os termômetros variando de 23ºC a 30ºC.

O dia será quente em Manaus, com mínima de 25ºC e máxima de 34ºC, mas chuvoso. Cuiabá terá chuvas que devem aumentar durante este sábado, com máxima é de 37°C e a mínima é de 28°C.

De acordo com o instituto, grande parte do país está sob alerta amarelo para potenciais chuvas intensas, inclusive Brasília. A capital federal começa o dia com chuva, com pancadas isoladas à tarde e à noite, e os termômetros variam entre 19ºC e 31ºC.

Fonte: Nacional