Instituto Brasil-Israel lança campanha contra o preconceito no Brasil

A campanha #PenseAntesdeFalar aborda discriminações como o racismo, a LGBTQIA+fobia e intolerância religiosa.

O Instituto Brasil-Israel lançou a campanha #PenseAntesdeFalar, contra o preconceito no Brasil. Os filmes, com versões de 90 e 30 segundos, apresentam situações em que minorias são discriminadas, como forma de expor e repudiar a opressão contra tais grupos no país.

Somente em 2023, a islamofobia, preconceito contra pessoas muçulmanas, cresceu 900% no Brasil, segundo estimativa da Associação Nacional de Juristas Islâmicos; o racismo teve elevação de 67% no número de casos em 2022, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública; o ódio aos judeus aumentou 1000% ao longo deste ano, como mostra um levantamento feito pela Conib (Confederação Israelita do Brasil) e pela Fisesp (Federação Israelita de São Paulo).

A campanha aborda racismo, LGBTQIA+fobia, intolerância religiosa, islamofobia e antissemitismo. No filme, representantes dessas minorias exemplificam como essas agressões acontecem no dia a dia e fazem um chamado para a conscientização da população.

"O Brasil é um país que enfrenta dificuldades relevantes em desenvolver políticas públicas de combate ao discurso e à prática do ódio. Por isso, essa campanha se faz tão importante, ainda mais em um momento em que a atual conjuntura nos leva à reflexão", explica Ruth Goldberg, presidente do Instituto Brasil-Israel.

Participam da campanha o comunicador Ariel Nobre, o ator Diego Raymond, o rapper Zeus, a atriz Viviane Pasmanter, a cantora Assucena Assucena, a ativista Neon Cunha e Fatima Hage, estudante.

Assista aqui:

Para Ariel Nobre, participante da campanha, é importante lutar para que as próximas gerações possam ser livres em suas respectivas identidades. "Pessoas antes de mim lutaram para que eu pudesse ser quem eu sou livremente e fazer o que eu faço. Seguirei lutando para que as próximas gerações tenham outros problemas", afirma.

*Foto de capa: Divulgação/Instituto Brasil-Israel

