Itaipu alcançará 44% dos municípios em Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel (PSDB) se encontrou na 4ª feira (19.jul.23) com o novo diretor-geral da participação brasileira da Itaipu Binacional, Enio Verri, para discutir os novos investimentos que a empresa fará em Mato Grosso do Sul, a partir de novas parcerias criadas com a ampliação da área de atuação da estatal.

Estudos recentes mostraram que o Lago de Itaipu, que é uma área protegida pela empresa, sofre efeitos de mais municípios do que outrora se acreditava. Os chamados municípios lindeiros se limitavam a 16, sendo 15 deles no Paraná e um no Mato Grosso do Sul – no caso, Mundo Novo.

A partir de agora, essa área de atuação de Itaipu se expande aos 399 municipíos paranaenses e vai incluir, além de Mundo Novo, outros 34 municípios sul-mato-grossenses. Isso corresponde a 44% dos municípios de Mato Grosso do Sul, ou seja, quase metade dos 79 existentes.

“Foi uma visita institucional para discutir essa nova área de abrangência em Itaipu. Agora são 35 municípios e isso traz um impacto muito grande. Itaipu é uma grande parceira na manutenção de estradas, das bacias, de toda nossa área ambiental, que é uma prioridade em nosso Estado”, avaliou o governador Eduardo Riedel após o encontro com Verri, em Foz do Iguaçu (PR).

Ele ainda completa que sem dúvida as novas parcerias e investimentos a serem fechados terão grande impacto também em Itaipu, como um todo. “Certamente essas novidades vão trazer grandes resultados, com todo esse conjunto de áreas de abrangência de Itaipu”, conclui.

Riedel foi ao encontro acompanhado do secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, e do secretário-executivo Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta – a pasta vinculada à Semadesc. Também participou da reunião com Verri o deputado federal sul-mato-grossense Vander Loubet (PT) , que lidera a bancada federal do Estado em Brasília (DF).

“Estudo técnico nos mostrou que os efeitos dos resíduos sobre o reservatório de Itaipu é muito mais amplo do que os dados mostravam anteriormente, e isso resultou na ampliação do território de Itaipu. No que se refere ao Mato Grosso do Sul, vamos repassar todas as nossas políticas de convênios para a região”, explica o diretor-geral Enio Verri.

O dirigente explica ainda que os programas envolvem reciclagem, atendimento à agricultura familiar e qualquer outra política que vise conter a emissão de resíduos que possam prejudicar o tempo de vida do Lago de Itaipu. “A reunião de hoje foi exatamente nesse sentido, entender quais políticas podemos fazer em comum e o quanto Itaipu pode contribuir com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul, e quais parcerias podemos construir”, frisa.

Verri conclui ainda dizendo que sai animado do encontro e que em breve boas notícias devem ser anunciadas sobre investimentos e parcerias. “São municípios com impacto ambiental e Itaipu sempre foi parceira. Vamos consolidar ainda mais essa parceria. Tenho certeza que isso vai ajudar muito. Itaipu é estratégico para toda a região”, complementa Vander Loubet.

Atualmente, Itaipu atua com programas e repasse de royalties em Mato Grosso do Sul apenas em Mundo Novo, mas também é a responsável por investimentos estratégicos em outras áreas. Uma das mais importantes hoje é a construção da ponte sobre o rio Paraguai, ligando Porto Murtinho a paraguaia Carmelo Peralta e concretizando fisicamente a Rota Bioceânica. A obra foi orçada em 85 milhões de dólares e é paga pela parcela paraguaia de Itaipu.

Já o outro investimento de Itaipu que deve trazer benefícios ao Mato Grosso do Sul é o estudo para construir uma nova ponte ligando os territórios sul-mato-grossense e paranaense, sobre o rio Paraná. A construção, se aprovada, deve conectar os estados por Taquarussu e o distrito de Porto São José, no município de São Pedro do Paraná, noroeste paranaense.

Fonte: Governo MS | Nyelder Rodrigues

Fotos: Guilherme Pimentel