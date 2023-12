Juiz decreta prisão de deputado federal por dívida de pensão alimentícia

O deputado federal Jadyel Silva Alencar, também conhecido como Jadyel da Jupi (PV-PI), está sujeito a uma prisão de 90 dias, após não ter pago integralmente a pensão alimentícia de seus dois filhos menores de idade. A decisão foi proferida pelo juiz Paulo Roberto Barros, da 1ª Vara de Família de Teresina, no bojo do processo de execução de prestação alimentícia que os filhos de Jadyel, representados por sua mãe, ajuizaram contra o parlamentar.

Embora o mandado de prisão ainda não tenha sido emitido, o magistrado concedeu uma oportunidade para o deputado quitar sua dívida. O valor a ser pago será calculado em até 15 dias, e Jadyel terá três dias para apresentar à justiça o comprovante de pagamento.

O parlamentar alegou diante da justiça que enfrenta sérias dificuldades financeiras e que já realizou pagamentos parciais e in natura de alimentos aos filhos. A mãe das crianças, no entanto, contestou algumas das transferências realizadas pelo deputado e a Procuradoria concordou com o decreto de prisão de Jadyel, após a negativa de ambas as partes em participar de uma audiência de conciliação.

O tribunal de justiça do Estado reduziu o valor total devido pelo deputado de R$ 86 mil para R$ 30 mil, mas Jadyel ainda não quitou o valor total da dívida. O magistrado Paulo Roberto Barros ressaltou que o parlamentar havia sido citado para honrar o pagamento das pensões, mas deixou de cumprir o prazo para pagar o valor total dos alimentos, "deixando de apresentar escusa hábil a justificar sua omissão, tornando-se, assim, inadimplente".

Embora a assessoria jurídica do deputado tenha negado as informações divulgadas na imprensa, a prisão ainda é uma possibilidade.