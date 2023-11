Junior Mochi revela preocupação com empresários locais do varejo farmacêutico

Nos últimos anos, as redes de farmácias protagonizaram uma grande abertura de lojas no Estado, mas sobreviver tem sido o desafio dos empresários sul-mato-grossenses. A preocupação foi apresentada pelo deputado estadual Junior Mochi (MDB), durante a sessão ordinária desta quarta-feira (22).

"No Conselho Regional de Farmácia, conheci as questões que afligem os nossos empresários. Existem lugares no país que oferecem isenção total de tributos para que as grandes redes instalem os Centros de Distribuição. Ocorre que nesses locais, elas são isentadas e só fazem a remessa de mercadorias, portanto, não pagam ICMS. Já os nossos empreendedores pagam o tributo e o diferencial de alíquota, um custo em torno de 17%", explicou.

O parlamentar disse que ocorre uma "predação das grandes redes em detrimento às pequenas farmácias", que ao longo do tempo têm perdido a competitividade. Mochi acrescentou que não é contra a expansão do setor, mas sim pelo tratamento desigual aos empresários locais.

Os deputados Professor Rinaldo Modesto e Coronel David (PL) apoiaram o discurso e também pediram atenção ao segmento por parte do governo. Eles lembraram que há outros setores que são penalizados igualmente, como os laboratórios e o leiteiro.

Mochi solicitou que os representantes do Conselho Regional de Farmácia façam uma reunião com os demais parlamentares, para que todos somem esforços na defesa e proteção da competitividade dos empreendedores sul-mato-grossenses. "Precisamos estabelecer igualdade de condição, para que nossos empresários continuem firmes e tendo êxito em suas atividades comerciais", concluiu .

Fonte: Assembleia Legislativa de MS