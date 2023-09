Kemp desmente dados apresentados por João Henrique Catan sobre 'CPI da Cassems'

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) defendeu a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Cassems. O fato ocorreu durante sessão plenária realizada nesta 3ª.feira (12.set.23) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). Os dados apresentados, no entanto, foram desmentidos pelo deputado estadual Pedro Kemp (PT) que apresentou os valores corretos aplicados em contrato.

Recentemente o MS Notícias falou do déficit de R$ 60 milhões gerado pela Cassems em ações de combate à pandemia.

Também falamos do dia em que João Henrique defendeu livro de Hitler na Alems.

Durante a plenária desta 3ª feira, o deputado bolsonarista voltou a defender a CPI da Cassems, afirmando estar bem embasado para a promoção de investigação dos contratos de prestação de serviço da empresa Suda Odonto Planos de Saúde que, segundo ele, "apresenta anormalidades econômicas e financeiras, que colocaram em risco a saúde dos servidores públicos do estado do Mato Grosso do Sul". Além disso, Catan disse não ter tido acesso a todos os detalhes do contrato e do aditivo, celebrados entre a Cassems e a Suda Odonto.

Em resposta, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) disse que na sessão anterior João Henrique Catan fez uma colocação sobre o mesmo assunto, tendo, inclusive, apresentado um cálculo que não condiz com os valores apresentados no contrato com a Suda Odonto, o que levaria a população a pensar que estaria sendo enganada pela Cassems. Durante sua fala, Kemp apresentou cópias do contrato e do aditivo do contrato que João Henrique disse não ter tido acesso e corrigiu os valores per capita apresentados por Catan.

"Eu tive o cuidado de ter acesso aos contratos da Cassems com a Suda Odonto (...) Olha a diferença, o senhor colocou aqui R$ 45,00 e o valor real é esse aqui de R$ 16,90. Então, deputado João Henrique, eu acho que Vossa Excelência precisa esclarecer a população daquilo que foi falado e daquilo que realmente está aqui no contrato. Neste mês até o mês que vem o valor correto é de R$ 16,90", disse Kemp, referindo-se ao aditivo do contrato para os meses de maio de 2023 a outubro de 2023.

