KITKAT Chocolatory comemora aniversário de São Paulo com gifting

A loja conceito KITKAT Chocolatory lança caixa temática que inclui oito unidades de KITKAT Pick&Mix.

Referência nacional em cultura e gastronomia, a cidade de São Paulo completa seu 470º aniversário em 25 de janeiro. Para presentear os paulistanos, os amantes da capital paulista e os entusiastas por sabores de chocolates diferenciados, KITKAT Chocolatory, loja conceito de KITKAT, lança o gifting I Love SP a partir do dia 18 de janeiro.

A caixa temática conta com oito unidades especiais de KITKAT Pick&Mix, com quatro sabores icônicos que remetem à cidade paulistana: pão na chapa, bolinho de chuva, pipoca doce e o clássico pingado (café com leite).

Apesar do lançamento acontecer próximo ao aniversário de São Paulo, a novidade não se limita às unidades de Chocolatory na cidade e também estará disponível em todas as lojas e pontos de venda da marca pelo valor sugerido de R$49,90.

"I Love SP vem para celebrar o DNA paulistano da melhor forma possível, enaltecendo clássicos do dia a dia da cidade: o café da manhã com o pingado e o pão na chapa, a pipoca doce como um petisco no meio do dia, e aquele bolinho de chuva quente e aconchegante de casa de vó", comenta Tatianna Perri, head de marketing de Chocolates Nestlé. "Cada vez mais, estamos ampliando nosso portfólio para trazer experiências únicas aos consumidores por meio dos chocolates KITKAT. É o mesmo que São Paulo faz com todos: abraça a diversidade de culturas e sabores, e proporciona diversas experiências e novidades, seja para os paulistanos nascidos e criados na cidade ou para os de coração", finaliza.

Os produtos estão disponíveis para compra nas lojas KITKAT Chocolatory dos shoppings Morumbi e do Pátio Paulista, e nos quiosques da marca localizados nos shoppings Cidade São Paulo, Eldorado, Center Norte e Anália Franco, em São Paulo; Park São Caetano, em São Caetano do Sul; Tamboré, em Barueri; e Parque D. Pedro, em Campinas.

