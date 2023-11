Lei:  Cavalgada de Sonora entra para festas tradicionais de MS

A Cavalgada de Sonora entrou no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. É o que determina a Lei 6.146 de 2023 , de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30).

Idealizada e organizada pela Loja Maçônica Portal do Sul, a Cavalgada de Sonora é realizado desde 1998 e, em 2024, deve acontecer sua 26ª edição. É uma das atividades mais destacadas desse segmento cultural, mobilizando grande número de pessoas da cidade e região.

Segundo Junior Mochi, a manifestação cultural valoriza a tradição do campo, o estilo de vida sertanejo e a relação do homem com o cavalo. "É uma oportunidade para os amantes da cultura rural se reunirem, compartilharem experiências e celebrarem a identidade local", disse.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS