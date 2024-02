Lei: Centro Reservatório da Sanesul é denominado Gilberto Carlino

A partir desta segunda-feira (19), o Centro Reservatório de Água no Município de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, passa a se chamar Gilberto Carlino. A Lei 6.187/2024 é de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), e foi publicada hoje no Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo.

O Centro Reservatório de Tratamento de Água, agora denominado Gilberto Carlino pertece à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - Sanesul, empresa em que Gilberto Carlino dedicou a maior parte de sua vida. O local fica na Quadra 276, no Bairro Nova Rio Brilhante, em Rio Brilhante

O deputado Zé Teixeira destaca que a homenagem imortaliza o excelente e dedicado funcionário. "Notabilizou-se como uma pessoa impecável, responsável no cumprimento de suas funções, em seus 30 anos na Sanesul, sempre com ética, profissionalismo e conhecimentos técnicos incontestes. E mesmo com as dificuldades encontradas na execução do trabalho, sempre entendeu que manter os munícipes com água potável era um bem maior para as pessoas", disse.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS