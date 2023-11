Lei: Festa do Padroeiro é inserida no Calendário Oficial de Eventos de MS

Foi sancionada a Lei 6.144 de 2023 , de autoria da deputada Lia Nogueira (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945 de 2010, a Festa do Padroeiro - Santo Antônio da Colônia Zanata. A norma foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30).

A festa, comemorada anualmente no mês de junho, é tradicionalmente organizada pela família Zanatta, que mantém a tradição dos primeiros italianos que chegaram em Dourados em meados de 1943 e fundaram a Colônia Agrícola Nacional.

Durante a festa, são realizados culto religioso e apresentações musicais. "Esse evento já é uma tradição em Mato Grosso do Sul, motivo pelo qual é pertinente a inclusão desta festa no Calendário Estadual de Eventos", destacou Lia.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS