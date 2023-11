Lei: Julho Âmbar será mês de conscientização do luto parental

Fica instituído em Mato Grosso do Sul, por força da Lei Estadual 6.147 de 2023, o mês Julho Âmbar, para a conscientização do luto parental, com divulgação de informações e orientações a famílias que passam pela perda de filhos. A iniciativa é de autoria do deputado Lucas de Lima (PDT).

O mês fica definido como período de promoção de campanhas e atividades de apoio e acolhimento para essas famílias, por escolas, órgãos públicos e empresas, com o propósito de: "fomentar o diálogo sobre o luto parental, rompendo estereótipos e preconceitos; conscientizar e informar a sociedade sobre o luto parental; propor a criação de políticas públicas relacionadas ao tema do luto parental; representar e oferecer suporte aos pais enlutados".

A nova lei também visa oferecer suporte, apoio e orientação, facilitando a troca de experiências, validação e apoio mútuo entre as famílias enlutadas e oferecer uma oportunidade para celebrar o amor e honrar a memória dos filhos que faleceram, assim como capacitar profissionais da saúde e educadores no manejo do adequado luto parental.

A partir da publicação da nova lei, o mês Julho Âmbar passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. O deputado autor, Lucas de Lima, justificou que "a perda de um filho é uma das dores mais profundas que uma pessoa pode experimentar e, muitas vezes, as famílias não recebem o apoio e o acolhimento necessários para lidar com essa situação". Confira na íntegra clicando aqui.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS