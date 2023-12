Lei: MS passa a ter o Dia Estadual do Caçador, Atirador e Colecionador

De autoria do deputado Rafael Tavares (PRTB), a Lei 6.153 de 2023 cria o Dia Estadual do CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) no Estado de Mato Grosso do Sul, a ser comemorado, anualmente, no dia 9 de julho. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12).

Na semana, fica autorizada a realização de eventos públicos, para divulgação e esclarecimento das atividades desempenhadas pelos CACs, bem como sobre leis que os regulamentam e campanhas de orientações sobre como obter o certificado de registro para pessoa física.

"Os CAC's, além de atiradores treinados, são atletas que disputam campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Como toda categoria, são amantes do que fazem, unidos, disciplinados e buscam cada vez mais acabar com o rótulo negativo que se vincula a questão relacionada às armas de fogo", destacou Tavares.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS