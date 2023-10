Líder da bancada da bala alfineta Marcos Pollon sobre 'político armado'

Deputados extremistas de direita adoram 'parir' projetos bizarros, e especialmete os extremistas de Mato Grosso do Sul. Diante de um projeto sem fundamento do bolsonarista Marcos Pollon (PL), que prevê a liberação à revelia de porte de armas para vereadores, deputados estaduais e federais, até mesmo o coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Alberto Fraga (PL-DF), criticou o extremista de direita sul-mato-grossense. “Precisamos entender que perdemos a eleição, a política do PT é desarmamentista. Não adianta tentar ficando modificar o estatuto num momento como esse. O porte de armas para deputados e senadores já foi colocado numa lei, mas foi vetado e nós não trabalhamos pra derrubar esse veto. Portanto, apesar de eu concordar com o assunto, eu acho que não é hora”, apontou o coordenador da bancada da bala, como é conhecido o grupo, ao jornal O Estado de São Paulo.

Pela proposta de Pollon, coordenador do movimento nacional Proarmas — que deseja entregar armas de fogo para a população em geral — o porte de arma seria concedido à qualquer parlamentar e não perderia a validade após o mandato, ou seja, é uma espécie de posse vitalícia que, sem motivo algum, todo político (ser superior) teria.

O projeto de Pollon, equipara o cargo 'político' a membros da Segurança Pública, entretanto, os engravatados não tem nenhum treinamento para portar armas. Nesse aspecto, vale lembrar o caso da extremista de direita e também bolsonarista, Carla Zambelli, que às vésperas das eleições de 2022 perseguiu e seus 'capangas' atiraram contra um cidadão no meio da rua no Centro de São Paulo. Mostramos recentemente aqui no MS Notícias que Zambelli tornou-se ré por esse ato criminoso.

Fraga concentra sua articulação na Câmara em negociar com o governo Lula a derrubada da restrição ao uso de pistola 9mm. Também foca em manter o entendimento do Executivo, que, quando baixou as novas normas, permitiu que pessoas que compraram as pistolas até dezembro passado continuem com as armas.

O projeto apresentado por Pollon define que qualquer Casa legislativa pode expedir a autorização para o porte de armas, “mediante comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo”.

“Este projeto de lei reconhece a importância dos deputados e vereadores na manutenção da democracia e na tomada de decisões que afetam diretamente a vida dos cidadãos. Ao conceder o porte de armas a esses representantes, busca-se fornecer uma camada adicional de segurança, protegendo-os de possíveis ameaças e, ao mesmo tempo, protegendo os valores democráticos que nossa nação preza”, justifica Pollon no projeto de lei.

No entanto, a proposta não tem o aval de todos os bolsonaristas.

PROPOSIÇÕES BIZARRAS

Pollon não está sozinho com essas proposições bizarras, recentemente mostramos aqui que o também deputado federal, extremista de direita sul-mato-grossense, Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como 'Gordinho do Bolsonaro', tentou interferir nos assuntos de relações internacionais cobrando o governo do presidente Lula (PT) para reconhecer o grupo palestino Hamas como terrorista — nem precisamos dizer que ele foi ignorado.