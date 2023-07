Liderança de Adriane em pesquisa é o fato novo da temporada pré-leitoral

A 14 meses das eleições de 2024 e com apenas 13 meses de mandato, Adriane Lopes (PP) já alcançou um patamar de popularidade que a coloca no mesmo nível das principais pré-candidaturas em Campo Grande. É o que expõe a amostragem do Instituto Percent Brasil sobre as intenções de votos para a Prefeitura Municipal. Os números são eloquentes na demonstração do momento político e da situação de cada pré-candidatura em relação ao seu potencial no jogo das urnas.

O instituto ouviu 600 eleitores por telefone entre os dias 27 de junho e 4 deste mês. A margem de erro é de 4% para mais ou menos. Na consulta, foram considerados os nomes de maior presença no contexto político local e com avaliações publicas de partidos e da mídia. Assim, as pontuações de Adriane Lopes estão nas primeiras posições da pesquisa, liderando em uma e ombreando, nas cinco simulações apresentadas aos entrevistados, com André Puccinelli, Capitão Contar, Odilon de Oliveira, Zeca do PT, Rose Modesto, Beto Pereira e Lucas de Lima, entre outros.

NOVIDADE

Fato que chega como novidade no ambiente ainda de especulações e arranjos pré-eleitorais, a liderança de Adriane foi apurada num cenário de eventual disputa de segundo turno com o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Ela tem 22,5%, mais de 11 pontos à frente do tucano, que chega a 14,3%, enquanto os brancos e nulos são 30,2% e 27,5% não souberam ou não quiseram responder.

Quem se surpreendeu com esses números certamente avaliou algumas dificuldades que a prefeita encontrou para governar a Capital, especialmente nas áreas financeira, de prestação de serviços e infraestrutura, além do pouco tempo para dar respostas em curto prazo. Entretanto, neste curto espaço de gestão ela conseguiu manter as soluções vitoriosas para garantir, sobretudo, compromissos como a manutenção do pagamento dos servidores em dia, o início da recuperação urbana e a reestruturação da máquina.

Além disso, a prefeita campo-grandense fez produtivas parcerias com o governo estadual e a sociedade civil, trazendo as bancadas parlamentares federal, estadual e municipal para compartilhar ações da prefeitura. Um outro item a ser acrescentado foi a mudança partidária: ao trocar o Patriota pelo PP, ganhou maior mobilidade e criou novas perspectivas políticas ao receber o apoio firme e comprometido das lideranças da sigla, entre elas a senadora Tereza Cristina e o presidente da Executiva Nacional, Ciro Nogueira.