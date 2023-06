Lula defende aumento do alcance do Minha Casa, Minha Vida para a classe média

Na estreia do programa Conversa com o Presidente, nesta 3ª feira, (13.jun.23), o presidente Lula (PT) fez uma análise do bom momento do Brasil na economia nesses quase seis meses de terceiro mandato. Entre os temas abordados, afirmou que o Minha Casa, Minha Vida precisa ser trabalhado para atender trabalhadores que têm salários entre R$ 8 e R$ 12 mil, e citou a importância da retomada da política de ganho real do salário mínimo para mover a economia.

"Precisamos fazer o Minha Casa, Minha Vida para a classe média. O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil. Esse cara também quer ter uma casa. Então, vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casa para essa gente".

Antes, publicamos isso sobre essa entrevista --->

DESENROLA

O presidente também falou sobre o programa Desenrola, proposto pela ministra Simone Tebet, que visa ajudar mais de 70 milhões de brasileiros endividados a limpar o nome, e lembrou que o objetivo é que a isenção do Imposto de Renda esteja na faixa de R$ 5 mil até o final do mandato, além de destacar os esforços para retomar as 14 mil obras paradas em todo o país.

"Quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar e as coisas começam a acontecer. E nós temos que fazer muitas coisas", analisou o chefe do Executivo Federal.

“Uma coisa importante é que estamos preocupados em encontrar uma saída para 72 milhões de brasileiros e brasileiras que devem e estão com o nome sujo no Serasa. Ou devem porque usaram o cartão de crédito para comprar comida, ou devem porque usaram o cartão de crédito para enfrentar a pandemia. E queremos ajudar essa gente. Por isso é que nós estamos criando um programa chamado Desenrola. Encontrar um jeito de livrar o nome da pessoa para ela poder voltar à normalidade do consumo”.

CARROS POPULARES

Lula citou outras ações, como a redução no preço dos carros populares e, no campo do agronegócio, o Mais Alimentos, para produzir tratores e implementos agrícolas para pequeno e médio produtor rural brasileiro. Segundo o presidente, esse conjunto de ações cria um ciclo virtuoso que impulsiona a economia nacional.

SALÁRIO MÍNIMO

Ao se referir ao salário mínimo, reajustado para R$ 1.320 reais e que pela primeira vez voltou a ter aumento acima da inflação em seis anos, Lula explicou que isso é apenas o começo de um processo de recomposição que seguirá nos próximos anos. "Quando a gente resolveu aumentar o salário mínimo a gente disse: ‘ele vai aumentar um pouquinho agora, mas, daqui para frente, todo ano o salário vai ter aumento real”.

PROMESSA DE CAMPANHA

O modelo é o mesmo para os reajustes nas faixas de isenção do Imposto de Renda. “Quando a gente resolveu aumentar a tabela do Imposto de Renda para R$ 2.640, é porque a gente quer chegar a R$ 5 mil no fim do meu mandato sem pagar Imposto de Renda”, frisou.

"Vamos trabalhar muito, porque o povo está com muita expectativa. Ele quer emprego, salário, educação de qualidade, quer ter área de lazer, quer ter acesso à cultura, e tudo isso está dentro do nosso planejamento para recuperar o país", prometeu.

INFRAESTRUTURA

O presidente destacou ainda ações voltadas para a área de infraestrutura e adiantou que no próximo mês anunciará um programa específico nesse sentido. “A partir de 2 de julho vamos lançar um grande programa de obras para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. Nós encontramos 14 mil obras paradas”, lembrou Lula.

TRIPÉ

Para o presidente, os programas sociais já anunciados, aliados às medidas econômicas, representam a síntese de um tripé indispensável para o desenvolvimento do país: credibilidade, estabilidade e previsibilidade. “Se a gente garantir isso está resolvido o problema”, comentou.

“Vai gerar o emprego, o emprego vai gerar o salário, o salário vai gerar o consumidor, o consumidor vai poder ganhar mais um salário, que vai gerar mais um emprego, mais um consumidor... E, assim, a roda gigante da economia vai funcionar, esse país vai voltar a crescer e a gente vai voltar a ter o direito de ser feliz outra vez”, concluiu o presidente do Brasil.

Assista a íntegra da entrevista abaixo ou no topo: