Lula e Janja adiam volta à Brasília e decidem seguir no Rio

Reprodução/redes sociais Lula entra em recesso e deveria retornar à Brasília em 3 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou seu retorno a Brasília, previsto para esta quarta-feira (3), prolongando sua folga da virada do ano no Rio de Janeiro. A nova data para o retorno aos trabalhos no Palácio do Planalto ainda não foi definida. A expectativa entre os auxiliares é que Lula não tenha reuniões de trabalho no Planalto esta semana.

O presidente comemorou o réveillon na base naval da Restinga de Marambaia, no Rio, ao lado da primeira-dama, Janja da Silva. A região no litoral fluminense é restrita e administrada por Exército, Marinha e Aeronáutica.

Anteriormente à virada do ano, Lula passou o Natal com familiares no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Para começar os trabalhos, o presidente precisará definir a substituição de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a indicação de Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma vaga no primeiro escalão do governo ficará disponível.

Durante o ano, Lula pretende percorrer o país para inaugurar obras, diferentemente de 2023, quando deu prioridade à agenda internacional.

Fonte: Nacional