Lula e Olaf Scholz discutem acordo entre Mercosul e União Europeia

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York na 3ª feira (19.set.23), para discutir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Lula afirmou que pretende fechar as negociações ainda durante sua presidência no Mercosul, buscando um acordo equilibrado que leve em consideração as preocupações de ambos os lados e permita uma agenda comercial ambiciosa entre os blocos.

Durante a reunião, também foram discutidos temas como a Guerra na Ucrânia e a conjuntura mundial.

A Alemanha é o principal parceiro comercial brasileiro na Europa e o quarto principal parceiro global, com o intercâmbio comercial entre os países atingindo US$ 15,7 bilhões em 2018 e subindo para US$ 19 bilhões em 2022. As exportações brasileiras para a Alemanha incluem minérios, café, farelo de soja, minérios de cobre, motores para veículos automóveis e suas partes, enquanto as importações concentram-se em medicamentos, peças para veículos, compostos heterocíclicos, produtos químicos orgânicos, equipamentos elétricos, entre outros.