Lula elogia Zeca por agricultura familiar, incentiva candidatura e confirma visita

O presidente Lula afirmou ontem (terça-feira, 26), ao ex-governador e deputado estadual Zeca do PT, que está muito feliz com o desempenho do parlamentar na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar. A conversa entre os dois amigos e correligionários do partido aconteceu por telefone, pouco antes do início da agenda do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, em Campo Grande (MS).

Antes de se dirigir ao Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, o ex-governador recebeu a chamada de Lula, que havia passado por um procedimento médico no Hospital Sírio-Libanês (SP) para aliviar dores na coluna. O presidente disse que acompanha o mandato de Zeca e está bem informado sobre o papel que vem desempenhando na defesa dos pequenos produtores.

Zeca contou a Lula que um de seus focos mais importantes é buscar condições para atendimento das demandas reprimidas dos micro e pequenos produtores. "É um dos nortes do programa partidário. A economia precisa ser estruturada democrática e amplamente na diversidade, porque todas as escalas de produtores têm direitos a serem contemplados, como afirma o próprio presidente. Mas a prioridade não poderia ser outra senão a dos micro, pequenos e médios produtores", assinalou.

Depois de conversarem sobre os desafios de saúde que enfrentam — Lula com uma cirurgia na coluna agendada para este semestre e Zeca ainda se recuperando de outra que está há nove meses no fêmur — a conversa chegou ao campo da política. O presidente perguntou: "Como é? Está pronto para a campanha? O [ministro] Paulo Teixeira me falou sobre as pesquisas, você está bem, você expressa o novo momento que o Brasil vive?".

ELEIÇÕES E BIOCEÂNICA

Zeca do PT atua como um dos principais homens da base de Lula em MS. Foto: Reprodução

Zeca respondeu garantindo a disposição de cumprir o papel que lhe for destinado pelo partido e pelas forças que se opõem ao que chama de inconsequência ideológica, referindo-se aos agrupamentos incivilizados da direita. "Temos uma coalizão que reacende as esperanças no País, com o governo apoiado por aliados tradicionais e agora com forças de centro e até da direita comprometida com a democracia", salientou, mencionando partidos como o União Brasil e outros que se uniram na base de sustentação de Lula.

"Não tenho dúvida alguma que o presidente Lula e o governo que ele está fazendo são e serão argumentos poderosos na campanha.

As pesquisas até já mostram esta realidade, com o Lula crescendo e o Bolsonaro caindo, e a ministra Simone Tebet [do Planejamento] também acompanhando esta evolução junto ao imaginário do eleitorado", pontuou Zeca.

Para ele, este é o resultado em consequência do que Lula vem realizando, sobretudo nas políticas sociais como o resgate do Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o Desenrola. "É tudo isso um contexto de credibilidade que se consolida", considerou.

Lula assegurou que já está com um espaço a ser reservado na agenda para fazer uma visita a Mato Grosso do Sul. Confidenciou a Zeca que além de Campo Grande, quer dar uma esticada até Porto Murtinho para azeitar a máquina de desenvolvimento que se move a partir da Rota Bioceânica. "Ele me disse que vem pra falar de progresso sustentado com a Bioceânica e também para comer um peixe à moda da fronteira. O presidente se mostrou bastante animado com a programação desta visita".