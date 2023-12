Lula libera R$ 120 milhões para o combate à fome e Riedel sanciona Lei do Pantanal

O governador Eduardo Riedel e os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) se reuniram, nesta segunda-feira (18.dez.23), no Bioarque Pantanal (antigo Aquário do Pantanal). O principal objetivo da reunião foi a assinatura do repasse de R$ 120 milhões do governo do presidente Lula para a luta contra a fome em Mato Grosso do Sul e a sanção da Lei do Pantanal.

Ao lado de Dias, Riedel se disse muito feliz por aderir ao “Plano Brasil sem Fome”, que reúne 90 programas sociais da União, além do decreto que institui o Proacinq (Programa de Apoio às Comunidades Indígenas e Comunidades Quilombolas de MS), para beneficiar indígenas e quilombolas.

“Estamos vivendo um momento histórico para nosso Mato Grosso do Sul. Uma agenda que é de caráter humanitário, de sensibilidade, de amor ao próximo, que é atender as pessoas que precisam, combater e aniquilar a fome neste País. Nosso Estado vai seguir firme para que possamos concluir nos próximos três anos algo que pode parecer impensável, que é buscar cada um sul-mato-grossense que não está dentro de qualquer programa, e precisam da nossa ajuda. São por volta de 30 mil”, afirmou o governador.

(15.dez.23) - Riedel e ministro Wellington Dias durante assinatura de adesão do Mato Grosso do Sul ao Plano Brasil Sem Fome, do governo Lula 3. Foto: Tero Queiroz

O chefe do Executivo Estadual enfatizou a importância da parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o Estado, que conta com programas sociais como o Mais Social, Energia Social: Conta de Luz Zero e "Cuidar de quem cuida". Ele ressaltou que é fundamental ajudar aqueles que estão passando por necessidades, e que enquanto houver sul-mato-grossenses passando fome ou precisando de ajuda, o Estado fará sua parte para auxiliá-los.

O ministro Wellington Dias destacou que o objetivo é promover um compromisso social, com igualdade, redução da pobreza e inclusão socioeconômica. “Redução da pobreza, com inclusão socioeconômica. Temos um conjunto de programas e vamos trabalhar em vários caminhos. O primeiro é a transferência de renda como Bolsa Família, com outros 36 voltados à população. Um dinheiro que ainda contribui com a economia, pois circula na sociedade, no mercado, farmácia e padaria”, disse.

(15.dez.23) - Governador Eduardo Riedel assina adesão ao Plano Brasil Sem Fome do governo Lula. Foto: Tero Queiroz

A ministra Marina Silva observou que, embora os programas sociais sejam fundamentais para garantir a segurança alimentar, o acesso ao emprego é a chave para proporcionar dignidade às pessoas. “Nós sabemos que o Bolsa Família é fundamental para as pessoas que estão com insegurança alimentar, que passam fome e precisam de um suporte de uma renda básica de cidadania. Mas é importante que a gente trabalhe também a inclusão produtiva da população e dos povos indígenas, para que sejam respeitados e tenham todos os seus direitos”.

(15.dez.23) - Ministra Marina Silva exaltou união do Plano de combate à fome com programa de empregabilidade digna. Foto: Tero Queiroz

Simone Tebet, Ministra do Planejamento, celebrou as ações positivas para ajudar aqueles que mais precisam. “Dignidade é deixar todas as famílias bem alimentadas, não deixando ninguém para trás. Brasil vai sair do mapa da fome no ano que vem, com as políticas que estão sendo implementadas”.

INVESTIMENTO

(15.dez.23) - Ministro Wellington Dias e Simone Tebet, junto ao governador Eduardo Riedel no Bioparque Pantanal. Foto: Tero Queiroz

Do valor total para o combate à fome em MS, o governo Lula disponibilizou R$ 76,8 milhões e R$ 12,6 milhões vieram das emendas parlamentares federais.

O recurso será usado na aquisição de alimentos, compra de veículos e outras ações para beneficiar famílias vulneráveis.

Veja a galeria de fotos do momento de adesão de Mato Grosso do Sul ao Plano Brasil Sem Fome: