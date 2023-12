Má gestão de Bolsonaro levou a queima R$ 1,4 bilhão em vacinas

A péssima gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), levou ao vencimento de 39 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 entre de 2020 e 2022. O estoque que custou R$ 1,4 bilhão precisou ser incinerado em 2023.

Especialistas explicaram que a culpa pelo prejuízo é resultado da má gestão de Jair Bolsonaro, que demorou para comprar e distribuir as doses, enquanto o próprio empreendia uma cruzada contra as vacinas, se recusando a se imunizar e disseminando desinformação, como fez quando associou a vacina da Covid com a Aids.

A CPI da Covid, que investigou as condutas do governo federal ao longo da pandemia, terminou com o pedido de indiciamento dele por 9 crimes.

O fim da validade e a necessidade de descartar quase 40 milhões de doses foram revelados pela "Folha de S. Paulo" em março. Agora, a incineração de insumos médicos é investigada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão apura se houve improbidade administrativa (quando agentes públicos causam prejuízos aos cofres públicos).

O total de vacinas incineradas representa quase 5% do total comprado pelo país. Segundo especialistas em logística na saúde, é comum o descarte de medicamentos vencidos, mas o índice está acima do considerado aceitável de até 3%.

Ao todo, o Brasil adquiriu 823 milhões de doses contra a Covid entre 2020 e 2023, segundo o Ministério da Saúde.

Após a compra, as vacinas eram distribuídas pelo governo federal aos estados, que as enviavam aos municípios.

Apesar da expertise do Sistema Único de Saúde (SUS) com o Programa Nacional de Imunização (PNI), que é referência internacional, houve uma série de problemas na entrega e na aplicação das vacinas ao longo da pandemia. Por exemplo:

No início da imunização, o ministério errou e trocou a quantidade de doses enviadas ao Amazonas e ao Amapá.

No interior paulista, por um erro de logística, idosos receberam vacinas de fabricantes diferentes, o que não era recomendado na época.

A capital paulista precisou interromper a vacinação por causa de atraso na entrega pelo governo federal.

No fim de 2022, não havia orientação do ministério sobre a aplicação de doses complementares.

Logo no início deste ano, assim que foi empossado, o novo governo se deparou com a falta de vacina contra Covid para crianças.

3% ACEITÁVEL

A logística de compra de insumos exige um cálculo que se baseia na projeção de demanda futura.

Ou seja, no caso das vacinas, é observado o volume de pessoas que precisam do imunizante, o prazo de validade dos lotes e o prazo de entrega do fabricante para que sejam compradas doses em número suficiente até a remessa seguinte.

No entanto, é levada em consideração nesse cálculo a chamada "quebra de estoque", que é a possibilidade de uma margem de perda diante do volume comprado.

Isso porque, como se trata de uma projeção, o cenário pode não se concretizar por razões como problemas na distribuição.

Segundo Gonzalo Vecina, professor na Faculdade de Medicina da USP e especialista em logística de saúde, o limite considerado aceitável para a perda de insumos é de até 3%. No caso das vacinas de Covid, foram queimados 5% do estoque comprado.

AUSÊNCIA DE CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO

Para Vecina, que foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a quantidade de vacinas incineradas evidencia um "problema de gestão gravíssimo no Ministério da Saúde" durante o governo Bolsonaro.

Isso é um desperdício. Em cálculos de administração de estoque, você aceita quebra de até 3%, isso é o máximo. Me assusta ver a quantidade de produtos bastante caros que acabaram sendo jogados na lata do lixo.

— Gonzalo Vecina, médico sanitarista especialista em logística de saúde

Na avaliação de Cláudio Maierovitch, que também presidiu a Anvisa e foi diretor de vigilância de doenças transmissíveis no Ministério da Saúde, a questão é que o cálculo de logística não podia prever a campanha antivacina do próprio governo federal.

De um lado, embora houvesse compra e distribuição de vacina, de outro, havia uma cruzada do então presidente Bolsonaro contra as vacinas, se recusando a se imunizar e disseminando desinformação sobre a vacina. “Houve uma atitude clara do comando do governo de questionar o valor da vacina, de ser contra a vacina, insinuar que eram problemáticas e, de alguma forma, perigosas. Além disso, não houve investimento em campanhas e era até difícil saber quando estava na hora de vacinar quem. As informações eram desencontradas, não havia divulgação”, afirma Maierovitch.

Para o deputado estadual Carlos Lula, que durante a pandemia era secretário de Saúde do estado do Maranhão e chefiou o Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), os erros de logística aconteceram na fase mais crítica, mas não foi isso que impactou com mais força esse desperdício que houve.