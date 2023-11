Magno Malta e Onyx Lorenzoni estimularam Bolsonaro a dar um golpe, diz Mauro Cid

De acordo com o relato do tenente-coronel Mauro Cid, ex-assistente de ordens de Jair Bolsonaro, o ex-presidente tentou realizar um golpe de Estado no Brasil estimulado por Magno Malta (PL-ES), Onyx Lorenzoni (PL-RS), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Bolsonaro acreditava que tinha apoio popular para impedir a posse do então candidato e presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

A investigação encontrou uma minuta para um golpe de Estado no celular do coronel, que previa um estado de sítio "dentro das quatro linhas" da Constituição. A Polícia Federal (PF) tem informações suficientes para indiciar Bolsonaro por crimes ligados a um possível planejamento de uma ruptura institucional no Brasil.

Durante sua gestão, Bolsonaro criticava o Judiciário e defendia a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou Bolsonaro a uma pena de oito anos de inelegibilidade por abuso de poder político e outras condutas vedadas.

Mauro Cid, que confirmou a atuação do "gabinete do ódio", um grupo bolsonarista que espalhava notícias falsas contra opositores, foi preso em maio em uma operação contra fraudes em cartões de vacinação. No entanto, sua delação foi aprovada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em setembro.