Mandato de vereador entra na lista de alternativas de André Puccinelli

André Puccinelli, 75, já foi prefeito (de Campo Grande, duas vezes), governador (de Mato Grosso do Sul, em duas gestões), deputado estadual e deputado federal. Só lhe faltaram o Senado e a Câmara de Vereadores para ter ocupado todos os postos políticos eletivos no Estado. Este vácuo pode ser preenchido em outubro vindouro, quando serão escolhidos os próximos ocupantes do Executivo e do Legislativo.

Pré-candidato e liderando as intenções de votos em pesquisas para a prefeitura da Capital, Puccinelli pode estar optando por outro desafio, o de disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Em princípio, esta seria uma hipótese descartável ou fruto de fantasiosa especulação. Porém, fontes bem próximas do líder emedebista acabam de dar a surpreendente informação ao MS Notícias, nesta quarta-feira, 29.

MOTIVAÇÕES

Segredaram estas fontes que Puccinelli está para tomar a decisão de trocar a candidatura a prefeito pela de vereador, embora tenha vantagem sobre a concorrência na corrida sucessória. Há razões, segundo se apurou, para a troca de status na escala eleitoral. As condições para uma campanha majoritária na maior cidade sul-mato-grossense são das mais exigentes, sobretudo nos custos financeiros e no sacrifício que se impõe à família e aos negócios particulares.

Em contrapartida, concorrer à vereança pode se converter em uma solução política e partidariamente providencial para o próprio MDB. Com Pucccinelli de candidato e potencializando o cacife eleitoral, o partido teria a chance ampliada de aumentar a bancada na Câmara Municipal e ganhar um novo oxigênio para sua revitalização.

Além de recuperar votos e espaços que perdeu em outras eleições, o MDB ficaria muito mais interessante para outras grandes forças que estão em busca de parcerias de elevado poder competitivo. Com Puccinelli na chapa proporcional, os emedebistas ficam disponíveis para alianças e até formação nas chapas majoritárias.

As principais siglas locais – entre as quais o PP, o PSDB e o União Brasil – querem ter o ex-prefeito o seu lado e até já fizeram contato com ele para abrir conversações. Os entendimentos só não se consumaram porque o MDB ainda tem Puccinelli como pré-candidato a prefeito.