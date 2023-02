Marquinhos Trad posta mensagem de despedida a mãe; 'Ajoelhei e orei para escrever'

O ex-prefeito de Campo Grande (MS), Marquinhos Trad (PSD) postou no início da tarde desta 6ª.feira (24.fev.23) uma mensagem de despedida a sua mãe Therezinha Mandetta Trad, que faleceu aos 86 anos, na 4ª.feira (22.fev.23), vítima de aneurisma cerebral.

"Agradeço e louvo a Deus por ter me gerado num ventre abençoado e escolhido pelo senhor. Obrigado, Deus, posto que sua vontade como sempre se fez foi boa, perfeita e agradável. Mãe, apenas um dia sem a senhora e vejo o quão difícil será superar essa saudade. Uma parte de mim relembra tantas histórias da senhora e outra parte teima em não querer crer que viverei sem a senhora. Sabe, mãe, essa manhã já sentei e chorei e agora ajoelhei e orei para escrever, com paz no coração, pois sei que Deus está cuidando de mim. Saudades, mamãe do meu coração. Obrigado, Deus!", disse o ex-prefeito. Ele foi um dos últimos filhos políticos a manifestar-se nas redes sobre a morte de mãe. Eis o post:

Therezinha era professora, foi casada com o ex-deputado federal e advogado Nelson Trad com quem teve cinco filhos: Fátima, Maria Thereza, Marquinhos (ex-prefeito), Fábio (ex-deputado) e Nelsinho (senador). Também é avó do vereador Otávio Trad. Nelson Trad (pai) morreu em 2011, aos 81 anos.

Nelsinho fez uma publicação em seu perfil na rede social se despedindo da mãe. Sentirei sempre a sua presença me guiando. “Mãe, desde pequeno, eu chorava, quando ouvia: "mãezinha do céu!" Não desejava que Deus a levasse nunca. Dói muito. Mas, hoje, só tenho gratidão ao Pai Celestial pela sua presença por aqui que foi doce, alegre e sempre cheia de energia. Você foi luz em nossas vidas. Te amarei eternamente. Descanse em paz”, escreveu. Eis:

Também na rede social, Fábio Trad se despediu na mãe: “Comunico - com o coração dilacerado - o falecimento de minha mãe, a Professora Therezinha Mandetta Trad. Fez da sua vida um livro inspirador. Cinco filhos. 19 Netos e 10 bisnetos. Sempre positiva. Sempre! Sorriu as alegrias de todos nós e suportou com muita dignidade os revezes da vida política de meu pai e dos filhos. Só tenho a agradecer a ela pelos ensinamentos e o exemplo. Continuarei a segui-los porque é assim que se perpetua a memória de quem se ama e admira. Olha mãe, vou ficar aqui agora neste mundo te olhando todos os dias. Abrace forte meu pai e fiquem tranquilos quanto a nossa unidade, que eu sei que você e ele sempre pregaram. Só acho que você poderia ter ficado mais conosco. Não deveria ir agora não. Te amo e acho que a morte é uma radicalidade incompatível com o amor verdadeiro. Preciso de você sempre, mãe”, disse. Eis:

O vereador campo-grandense Otávio Trad fez uma publicação na rede social na legenda de diversas fotos com a avó. “SEMPRE serão FOTOS COLORIDAS, SORRISO NO ROSTO & AMOR NO CORAÇÃO!! Como você SEMPRE dizia somos um do outro para SEMPRE. Obrigado Vóinha por tudo o que me ensinou e por todo amor que me deu desde que nasci, nossa ligação SEMPRE foi muito forte e continuará sendo para toda eternidade. Sempre tive a certeza de que a Sra. é eterna e é mesmo. SEMPRE SERÁ. Um legado de viver de bem com a vida e viver como se não houvesse o amanhã (SIC)”, publicou. Eis: