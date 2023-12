Matéria inclui no Calendário Oficial Festa do Aniversário do Distrito de Vila Vargas

De autoria da deputada Lia Nogueira (PSDB), tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 365/2023 , que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 04 de agosto de 2010, a Festa do Aniversário do Distrito de Vila Vargas, a ser comemorado no dia 20 de dezembro de cada ano.

"O Distrito de Vila Vargas foi criado por meio da Lei Estadual 2.092, de 20 de dezembro de 1963 pelo então deputado Weimar Gonçalves e completa 60 anos de existência este ano. Conhecida como "capital do alho", o distrito recebeu esse nome em homenagem a Getúlio Vargas, bem como fez parte do primeiro projeto de reforma agrária do país, a Colônia Nacional de Dourados (Cand). Vila Vargas é um símbolo de orgulho para o município de Dourados, contribuindo para a cultura e história do Mato Grosso do Sul", justifica Lia Nogueira.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS