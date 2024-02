Mato Grosso do Sul é destaque no Congresso com mais alta honraria da Câmara Federal

O governador Eduardo Riedel participou nesta quarta-feira (7) da solenidade de entrega da Medalha Mérito Legislativo 2023, em Brasília. A premiação é um reconhecimento às pessoas e instituições que prestaram serviço relevante ao Poder Legislativo e ao Brasil. Entre os homenageados está o ex-governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja.

O evento ocorreu no plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados. "Primeiro registrar o alto valor desta medalha, que é a mais alta honraria que a Câmara dos Deputados oferece aos homenageados anualmente. Orgulho muito grande de ter o ex-governador Reinaldo Azambuja como um dos homenageados deste ano, o que representa e mostra toda força que Mato Grosso do Sul tem conquistado ao longo da sua história no cenário nacional", afirmou o governador.

Riedel elogiou o reconhecimento feito pela Casa de Leis. "Alegria muito grande estar aqui hoje e esta homenagem ao Reinaldo (Azambuja) é merecida, pois ele contribuiu muito para o Estado e ao Brasil inteiro. Uma indicação que não é só para ele, mas para todo Mato Grosso do Sul", completou.

Único representante de Mato Grosso do Sul na lista, Reinaldo Azambuja esteve à frente do Governo de Mato Grosso do Sul de 2015 até 2022. Na sua carreira política ainda ocupou os cargos de deputado federal, deputado estadual e prefeito de Maracaju.

"Para nós é uma alegria ser homenageado pela maior honraria da casa da democracia, que é a Câmara e que tem a representatividade muito grande. Um reconhecimento não a pessoa, mas pelo trabalho conjuntamente que a gente realizou pelo Mato Grosso do Sul. Hoje nosso Estado é referência em desenvolvimento, planejamento, organização e programas sociais", descreveu Azambuja.

Além do ex-governador, mais 36 pessoas foram agraciadas com a medalha do mérito legislativo e um diploma de menção honrosa. Esta condecoração é organizada pela Segunda-Secretaria da Mesa Diretora da Câmara. Confira a lista dos homenageados.

De acordo com a Câmara Federal, podem receber esta homenagem personalidades, autoridades, instituições, programas, campanhas e movimentos de cunho social, civil ou militar. Os contemplados foram escolhidos porque em um certo momento da história do Brasil ou do Legislativo realizaram um trabalho de relevância e de grande repercussão nacional, em favor da população.

Acompanharam o governador Eduardo Riedel na agenda o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, e o secretário-executivo do Escritório de Relações Institucionais em Brasília, Sérgio de Paula.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Eduardo Teles

ATENÇÃO: confira neste link o pack imprensa com fotos, imagens de apoio e sonoras no drive

Fonte: Governo MS