Mauro Cid: delator do esquema das joias de Bolsonaro deixa a prisão

O tenente-coronel Mauro Cid deixou o Batalhão da Polícia do Exército em Brasília, na tarde deste sábado (9.set), após receber liberdade provisória concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Eis a íntegra da decisão de soltura.

Como mostramos aqui no MS Notícias, Cid aceitou fazer um acordo de delação premiada para revelar detalhes do esquema das joias da União contrabandeadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e revendidas no exterior. Cid é ex-ajudante de ordens do ex-presidente e envolveu até o proprio pai, Mauro Lourena Cid, no esquema de revenda ilegal de joias que perteciam ao estado brasileiro. O dinheiro 'levantado' com as joias, suspeita-se que era repassado em espécie à Jair Bolsonaro.

Logo após sua saída da prisão, Cid dirigiu-se ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) para instalar a tornozeleira eletrônica, acompanhado de seu advogado Cezar Bitencourt, que o buscou no Batalhão.

Ao sair do CIME, Cid foi ao Instituto Médico Legal (IML). Além da tornozeleira, também será afastado das funções no Exército e terá limitações para sair de casa aos finais de semana e à noite. O militar estava preso preventivamente desde 3 de maio por uma investigação que apura inserções de dados falsos em cartões de vacina, outro crime o qual foi levado a cometer por ordem do governo bolsonarista.

Veja o que falamos sobre esse assunto aqui no MS Notícias: