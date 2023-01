MEC cria lista da 'espera única' do Prouni

O ministro da Educação, Camilo Santana, alterou nesta 6ª.feira (27.jan.2023) o regulamento de inscrição, criando uma 'fila única' aos candidatos do Programa Universidade para Todos (ProUni). Eis a íntegra.

A portaria publicada no Diário Oficial da Uniã (DOU ) de hoje explica que não haverá mais listas separadas para estudantes inscritos por cotas e por ampla concorrência. "A lista de espera do ProUni será única para cada curso e turno de cada local de oferta, independentemente da opção original dos estudantes pela concorrência às vagas destinadas à implementação de políticas de ações afirmativas ou à ampla concorrência" , altera a portaria.

No site do programa educacional já há uma aba com a atualização dos métodos para concorrência. Eis:

Se enquadram no sistema de cotas:

estudantes pretos, pardos ou indígenas;

estudantes de escola pública ou escola privada com bolsa;

PcDs (Pessoas com Deficiência);

e pessoas com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Os demais candidatos fazem parte da ampla concorrência. Anteriormente, haviam listas independentes para cada um dos grupos. Os estudantes eram selecionados conforme surgiam as vagas para cada categoria.

A lista de espera é destinada aos estudantes que não conseguem uma vaga na universidade pela chamada regular.

O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (de 50% do valor da mensalidade do curso) em universidades particulares. Podem se inscrever estudantes de que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O programa foi criado em 2004 durante o 1º mandato do presidente Lula (PT).

