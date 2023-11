Membros do MPMS são condecorados com as comendas da ordem Grã-Cruz e Alta Distinção do MPM

Nesta terça-feira (21/11), o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, foi agraciado com a comenda da ordem Grã-Cruz do Ministério Público Militar, durante a solenidade realizada na Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Brasília.

Na ocasião, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Legislativo do MPMS e Secretário-Geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Romão Avila Milhan Junior, também foi condecorado com a insígnia Alta Distinção.

Nesta edição da Ordem do Mérito do Ministério Público Militar 2023, 153 autoridades e personalidades foram agraciadas pelos relevantes serviços prestados, em prol do País e da Instituição.

A solenidade da outorga das comendas foi acompanhada pelo Conselheiro Nacional do Ministério Público, Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos; e pelo Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Promotor de Justiça Fabricio Secafen Mingati.

A Ordem do Mérito Ministério Público Militar (OMMPM) é concedida nos graus Grã-Cruz, Grande Oficial, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços, podendo ser também condecoradas, com as Insígnias da Ordem, organizações nacionais ou estrangeiras.

Texto: Ana Paula Leite/Jornalista - Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS