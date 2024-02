Mesmo com pandemia, Detranzinho atendeu mais de 20 mil estudantes em cinco anos

Outra atividade relevante é a oportunidade de aprendizado por meio do brincar na "Minha Cidade Legal". Nesse ambiente, os alunos constroem uma cidade de legos ao superarem desafios relacionados à mobilidade e segurança no trânsito.

"O Detranzinho Móvel, que percorria o interior está suspenso desde 2019. Inicialmente por causa da Pandemia, mas agora estamos estudando novos formatos para percorrer o estado com esta ação", explica a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS.

Além disso, o atendimento aos municípios do interior do estado ocorreu por meio da "Ação Cidade Móvel" do Programa de Educação e Segurança para o Trânsito, desenvolvido pelo Detranzinho, beneficiando 3.403 estudantes em 43 escolas e abrangendo cinco municípios.

Nos últimos cinco anos, o "Programa Detranzinho" prestou atendimento a 18.258 estudantes de 240 unidades escolares dentro do espaço da Cidade Escola de Trânsito, que fica na Sede do Detran-MS em Campo Grande.

Ao longo de mais de duas décadas, a Cidade Escola de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem desempenhado um papel fundamental na formação de estudantes do estado.

Um balanço do atendimento da Cidade Escola de Trânsito Detranzinho revela que, no período de 2019 a 2023, foram atendidos 22.153 estudantes de 288 escolas e instituições, mesmo diante da interrupção de alguns serviços em 2020 e 2021 devido à pandemia.

Para as visitas de 2024, o Detranzinho abrirá pré-inscrições a partir de 1º de fevereiro, reforçando seu compromisso contínuo com a educação para o trânsito e a formação cidadã dos estudantes do estado. Para mais informações acesse a página do Detranzinho, no portal do Detran-MS: www.detran.ms.gov.br/detranzinho.

Detranzinho Play

O alcance do Detranzinho ultrapassou os atendimentos presenciais. Durante o período de afastamento pela pandemia, em 2021, a equipe de educação do Detran-MS criou o Detranzinho Play com o intuito de continuidade no processo de educação de trânsito nas escolas, mesmo com as atividades presenciais suspensas.

O projeto disponibilizou 34 vídeos curtos, voltados para crianças de seis a 12 anos, usando diversas linguagens audiovisuais, acompanhados de plano de aula e atividades de apoio. Os vídeos já tiveram um alcance de 67.413 visualizações e estão disponíveis na playlist "Detranzinho Play", do canal oficial do Detran-MS no Youtube, no link abaixo.

