Milei no poder pode isolar e agravar a crise na Argentina

Não se passou nem uma semana do pleito e vários especialistas em Argentina e política internacional avaliam que a vitória de Javier Milei deve lançar o país em sua crise mais profunda, pior até que a situação atual, caótica com o desemprego e índices recordes de inflação. Para críticos respeitados, entre os quais jornalistas, professores e até o biógrafo do presidente eleito, governar sem traumas e até mesmo concluir o mandato serão dois dos maiores desafios de Milei.



Carlos Vidigal, professor de História da Universidade de Brasília e estudioso das questões argentinas, é enfático: "Javier Milei vai enfrentar dificuldades enormes para governar. E, tendo como ponto de partida a história recente, é considerável a chance de que não tenha sucesso, de que sequer consiga concluir o mandato". As dificuldades do novo presidente, segundo ele, estarão concentradas em quatro aspectos: programas sociais, salários, inflação e dívida externa.



A opinião da respeitada jornalista e roteirista Carol Pires também é um indicador singular das expectativas pessimistas sobre a gestão Milei. Criadora do podcast "Retrato Narrado", traçando detalhado perfil de Jair Bolsonaro, autora do roteiro de "Democracia em Vertigem", produção da Netflix indicada ao Oscar de melhor documentário longa-metragem em 2020, e da série Extremistas.Br, na Globoplay, repórter da revista Piauí e colaboradora do The New York Times, ela define o resultado das urnas como um desastre:



"A Argentina escolheu o delírio. Milei se declara anarcocapitalista — o mercado, para ele, está acima dos direitos humanos. Ele nega o aquecimento global, acha que justiça social é “roubo”, defende a venda de órgãos e não descarta nem que no futuro se debata a venda de crianças. Se diz um libertário radical: as pessoas podem usar drogas, podem se suicidar. Só não podem abortar, claro, porque a liberdade nunca chega até o corpo da mulher. Milei propõe a liberdade para vender, lucrar, explorar a miséria alheia, mas não a liberdade de ter educação, de não morrer de fome, de não ser explorado".



Para as pessoas de bom senso e minimamente bem-informadas, há muito mais a escrever, dizer e temer sobre a ameaça que Milei representa para a América Latina e a própria ordem mundial. O povo que sofre hoje com uma inflação acima dos 140% nos últimos 12 meses e votou contra esta situação, talvez ainda não se tenha tocado que escolheu uma opção bem mais danosa para protestar. Os próprios "parceiros" de direita não engolem as ideias de Milei.



Segundo Renato Ribeiro de Almeida, advogado especialista em Direito Eleitoral e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP), classifica de "extravagantes" e perigosas certas "soluções" do presidente eleito. Ele exemplifica citando a dolarização da economia e a extinção do Banco Central como gatilhos para lançar o país no abismo recessivo e dinamitar a indústria nacional.



PERFIL SUSPEITO

Porém, o mais grave e preocupante em Milei é seu contexto pessoal de conceitos e princípios. O seu biógrafo, Juan Gonzáles, faz observações contundentes e impactantes. Revela que a vida de Milei, mesmo com curta trajetória política, oferece em sua vida pública e pessoal detalhes "suficientes para um filme biográfico", com destaque para suas bizarrices.



Gonzáles revela escolhas extravagantes, como contar no programa de televisão de maior audiência que praticou sexo tântrico e passou mais de um ano sem ejacular. "A mais marcante de todas as excentricidades que cercam o personagem de Milei é sua relação simbiótica com seu animal de estimação, Conan, um cão mastim inglês falecido em 2017".



Após esse acontecimento, vivido como uma tragédia, o economista Milei foi aos EUA para clonar seu cachorro em um laboratório chamado PerPETuate, uma forma de aproximá-lo "da eternidade". Dessa clonagem nasceram quatro cachorrinhos, e são eles que moram com Milei. Três deles têm nomes de economistas ultraliberais: Milton Friedman, Murray Rothbard e Robert Lucas.



O biógrafo descreve outras situações como sintomas de uma pessoa que não está em seu juízo perfeito. "Milei diz que perdeu a conta da idade do cachorro quando ele morreu em 2017. Ela tem dificuldade em distinguir a realidade do que se passa em sua cabeça", diz. E segreda que o eleito afirma ter uma bruxa como conselheira. A "bruxa" seria um homem chamado Gustavo: "Ele trabalhou para Milei por cerca de oito meses quando Conan estava prestes a morrer. A bruxa o convenceu dos supostos poderes que seus cães clonados tinham. Milei acredita que ele se comunica com Deus e que Deus o escolheu como Moisés. Quando questionado sobre isso, ele diz que faz parte de sua vida espiritual e privada".



ORGIAS



Em uma reportagem, González enfatiza que Milei contou na televisão, muito antes de sonhar em ser o segundo homem mais votado da Argentina, que é professor de sexo tântrico e que o praticava. Também salientou, em um dos principais programas de TV argentinos, ter ficado um ano sem ejacular. E foi além, conforme a reportagem: "...ao vivo, pela televisão, ele também disse que tem participado de orgias e que por causa de sua prática tântrica lhe chamam por um apelido: vaca má”.



"O desequilíbrio que Milei exibe transcende o burlesco e beira a vergonha. Não é comparável a Donald Trump, um homem poderoso com traços psicopatas típicos de muitos políticos dispostos a tudo para chegar ao topo. Trata-se aqui de um caso de utilização flagrante da grande mídia para obter audiência para um personagem que relatou publicamente os abusos sofridos e que tem alta probabilidade de sofrer de transtornos psiquiátricos", conclui na reportagem o biógrafo.