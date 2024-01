Ministério da Saúde deixa Pernambuco fora da vacinação contra a dengue

Reprodução / Freepik Mosquito Aedes Aegypti é responsável por doenças como dengue, Chikungunya e Zika





A vacinação contra a Dengue pelo SUS será iniciada em fevereiro num total de 521 municípios brasileiros que são áreas endêmicas do mosquito que transmite dengue, chicungunha e o zika vírus.





O estado de Pernambuco foi duramente afetado por arboviroses e casos de bebês com microcefalia em 2015 e 2016. O risco de epidemia, que atinge boa parte do país neste ano, deixou a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) em alerta ainda em novembro de 2023, quando foi lançado o Plano Estadual de Contingência das Arboviroses 2024.

Pernambuco, contudo, ficou de fora da estratégia de imunização montada pelo Ministério da Saúde, devido ao quantitativo de doses que a fabricante dos imunizantes conseguiu produzir nesse primeiro momento. Assim, a vacinação só poderá começar mais tardiamente.





A pasta ofertará a vacina a municípios de grande porte com altas taxas de transmissão nos últimos 10 anos, e/ou que registraram um aumento considerável nos últimos meses. Em 2023, a taxa de dengue em Pernambuco ficou abaixo do registrado em anos epidêmicos, mas especialistas alertam para o risco do ressurgimento do sorotipo 3 do vírus da dengue e teve sua circulação no estado confirmada ainda no ano passado, após mais de 15 anos sem causar problemas no Brasil.

Esse risco se eleva devido à baixa imunidade da população, visto que poucas pessoas foram infectadas por esse tipo de vírus desde o início dos anos 2000, período em que a maioria dos infectados em Pernambuco acabou ganhando imunidade contra chikungunya e zika após ter contraído estas doenças no período da tríplice epidemia.

Outro fator de risco é a estiagem provocada pelo fenômeno climático sazonal El Niño, o que levará boa parte da população (especialmente os que vivem em regiões de clima semi-árido) a estocar água, um cenário favorável à formação de criadouros de mosquitos Aedes aegypti.

