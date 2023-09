Ministério Público denuncia ex-deputado Baiano Filho por bater na ex-esposa

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou denúncia na 2ª feira (25.set.23) contra o ex-deputado José Joaquim de Souza Filho, mais conhecido como "Baiano Filho" (União Brasil), por agressão à sua esposa.

O ex-deputado, de 59 anos, agrediu a então companheira, de 43 anos, em 27 de agosto de 2023, em Confresa (MS), quando eles retornavam de uma festa.

Baiano vai ter que pagar multa para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, conforme previsto no Código de Processo Penal.

O ex-deputado foi exonerado do cargo de assessor parlamentar da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, após a agressão. O comunicado foi feito por meio de nota, no dia 28 de agosto.

“A ação do ex-deputado vem totalmente em desencontro com a política de enfrentamento de violência contra a mulher defendida e realizada pelo Parlamento Estadual. Na Assembleia lutamos para o fim da violência contra a mulher", diz trecho da nota.

ALVO DE INVESTIGAÇÃO

Em 2019, ele foi investigado por suposta compra de votos por meio de combustíveis durante o pleito eleitoral de 2018. Os fatos teriam ocorrido em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. Para apurar a denúncia, a Polícia Federal solicitou à Justiça a autorização de mandados de busca e apreensão, bem como a quebra do sigilo telefônico do ex-parlamentar.