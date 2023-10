Ministra nomeia liderança para coordenar Saúde Indígena em MS

Nascido na Aldeia Argola da Terra Indígena Cachoeirinha, localizada em Anastácio, o líder indígena Lindomar Ferreira — ou Lindomar Terena — é o novo Coordenador Executivo de Saúde Indígena em Mato Grosso do Sul.

A nomeação, assinada pela ministra da Saúde Nísia Trindade, está publicada no Diário Oficial da União desta 2ª feira, 16 de outubro de 2023. Eis a íntegra.

Lindomar Terena substitui Arildo Alves Alcântara e vai assumir uma das funções estratégicas priorizadas pela ministra Nísia Trindade.

O Distrito Sanitário Especial Indígena, ao qual está vinculada a Secretaria de Saúde Indígena (sesai), existe há 24 anos.

Segundo o Portal do Governo Federal (https://sei.saude.gov), o DSEI foi criado para atender uma população que em 2019 era de 80.459 indígenas, residentes em 78 aldeias e acampamentos.

Mato Grosso do Sul abriga a segunda maior e uma das mais diversas populações indígenas do país, com pelo menos oito etnias: Akum, Guató, Terena, Kinikinau, Kadiwéu, Guarani, Kaiowá e Ofaié.

O governo informa que a assistência em saúde e saneamento cobre os 14 polos-base: Amambai, Aquidauana, Antônio João, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Corumbá, Dourados, Japorã, Miranda, Paranhos, Sidrolândia, Tacuru e Casas de Saúde Indígena (Casai´s) em Amambai, Campo Grande e Dourados.

ATIVISMO

Militante incansável e comprometido com as causas de seu povo, Lindomar Terena está entre as mais atuantes lideranças dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul e do País. Fazia parte do governo Lula como diretor do Departamento de Promoção Política Indigenista na Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Originários. Foi cacique de sua aldeia e suplente de vereador pelo PT.

Com a nomeação de Lindomar Terena, Mato Grosso do Sul põe seu 5º assessor no staff de Lula.

Lindomar garante que desempenhará seu papel com olhar republicano e dentro das atribuições pertinentes ao cargo. Para ele, foi fundamental a indicação de seu nome à ministra Nísia, encaminhado pelos deputados federais Vander Loubet e Camila Jara. Ele fez agradecimentos ao PT e aos patrícios, além de retribuir à confiança do prefeito de Miranda, Fábio Florença (PDT).

Além de Nísia Silveira, outros representantes do governo federal se alegraram com a investidura de Lindomar Terena. São os casos das ministras dos Povos Indígenas, Sônia Guajara (Psol); da Igualdade Racial, Anielle Franco (Psol); e das Mulheres, Cida Gonçalves (PT), que compõem na linha de frente das lutas afirmativas, como as de gênero e raça.