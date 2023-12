Ministro recebe relatório sobre escravidão no setor pecuarista de MT e MS

Em uma audiência realizada na segunda-feira (11.dez.23), o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, recebeu a defensora da Biodiversidade e do Clima da Environmental Justice Foundation (EJF) no Brasil, Luciana Leite, que apresentou o relatório "Trabalho Escravo no Setor Pecuarista: o caso de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul". O relatório apresenta recomendações para melhorar a detecção e o monitoramento de abusos laborais no setor pecuarista.

O relatório destaca as ações do Ministério do Trabalho e Emprego no combate ao trabalho análogo à escravidão, que já resgatou mais de 63 mil trabalhadores em vários setores econômicos desde 1995. O setor pecuarista foi responsável por 46% dos casos detectados, percentual maior do que qualquer outro setor.

Durante a reunião, o ministro Luiz Marinho ressaltou a importância dos pactos que o ministério vem organizando com vários setores da economia, com foco na formalização das relações de trabalho e na garantia do trabalho decente. Ele afirmou que a pecuária é um dos setores com os quais o ministério está conversando.

O relatório mostra que o trabalho degradante continua sendo um problema crítico no Brasil, especialmente no setor pecuarista. Luiz Marinho afirmou que é preciso melhorar a detecção e o monitoramento do trabalho análogo à escravidão, aumentando o rigor das punições às pessoas físicas e empresas que sujeitam trabalhadores a tais condições.

A EJF trabalha internacionalmente na proteção do meio ambiente e na defesa dos direitos humanos. Luciana Leite de Araujo, representante da EJF, afirmou que ainda há muita impunidade, já que apenas 5% dos infratores são criminalizados. Segundo ela, a exploração de trabalhadores no Pantanal é ainda mais degradante, devido às condições da região.

Segundo o ministro, a participação da sociedade é imprescindível nessa luta. Ele afirmou que é preciso envolvimento da sociedade, denunciando e apoiando a luta para extirpar essa chaga. O Brasil está determinado a construir alternativas e os pactos que estamos realizando é um bom caminho.