Morre José Elias Moreira, ex-deputado, ex-prefeito e empresário da comunicação

O ex-prefeito de Dourados e ex-deputado federal de Mato Grosso do Sul José Elias Moreira, faleceu aos 82 anos, nesta 4ª.feira (15.mar.23) em São Paulo, onde estava internado tratando de câncer na próstata, pulmões e pâncreas. Ele será sepultado na 5ª.feira (16.mar) em Dourados, onde foi Chefe do Executivo.

Nascido em Poços de Caldas (MG), formado em engenharia agrônoma, José entrou na política em 1972, quando se candidatou pela 1ª vez à prefeito de Dourados, mas só veio a ser eleito na sua 2ª tentativa, em 1976.

Ele é conhecido pela criação dos BNHs — conjuntos habitacionais da grande Dourados. Também criou os Cpers — centros poliesportivos da cidade. São foram frutos da gestão de José ainda, os Parques Ambientais Antenor Martins e Arnulpho Fioravante. E deixou como herânça aos douradenses a instalação dos estudos para a 1ª rede de água pluvial e o que viria a ser o Plano Diretor do município.

José deixa a esposa, Adenil Carneiro Moreira e três filhos: José Elias Moreira Jr, Lidiane Carneiro Moreira Costa e Joaquim Elias Moreira e ainda seis netos. Ele também era tio do atual vice-prefeito de Dourados, Guto Moreira.

Conforme informado, José será velado a partir das 6h, no Complexo da Pax Primavera. Assim, o sepultamento ocorre às 16h, no Cemitério Santo Antônio de Pádua.

CARREIRA POLÍTICA

José chefiou Dourados de 1977 a 1982, quando renunciou ao mandato para disputar o Governo do Estado nas primeiras eleições diretas, em 1982.

Ex-deputado federal (PDS/PTB), ele integrou a Assembleia Nacional Constituinte no mandato de 1987-1990 e foi reeleito para o mandato 1991/1994. Ele também foi secretário estadual de Meio Ambiente no segundo mandato do ex-governador Zeca do PT e secretário de Planejamento na administração da prefeita Délia Razuk.

No Congresso, concordou com a proteção dos trabalhadores brasileiros em relação às demissões sem justa causa e com o mandato de cinco anos para o então presidente José Sarney. Após a promulgação, em 1988, da nova carta constitucional, passou a exercer o seu mandato no poder Legislativo.

Além disso, pleiteou, em 1990, outra vaga no poder legislativo federal, tendo sucesso e conseguindo se reeleger. Neste mandato, passou a ser vice-líder da bancada do PTB na casa.

EMPRESÁRIO DA COMUNICAÇÃO

José Elias foi o empresário fundador da Televisão Cidade Modelo, hoje TV RIT em Dourados. Fundador da Rádio Caiuás, segundo emissóra da história de Dourados. E também fundador da Rádio e TV Guanandi, em Campo Grande.

DESPEDIDAS

Diversos políticos e amigos foram às redes nesta 4ª deixar mensagens de despedidas à José.

O deputado estadual Zeca do PT, que está internado no Hospital Cassems, onde foi submetido a cirurgia, lamentou a partida de José, a quem ele se referiu como 'amigo'.

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), lembrou que José era carinhosamente chamado de Zé Elias. "Mais do que admiração que tinha por ele como homem público, ex prefeito de Dourados, sempre tive muito respeito por ele e gratidão por ter aberto as portas pra mim no jornalismo. Meu primeiro emprego foi na extinta TV Caiuás, a qual o Sr. Zé Elias era proprietário. Também fui sua funcionária na então Rádio Caiuás AM. Meus sentimentos aos familiares do eterno Zé Elias", escreveu.

O deputado estadual Neno Razuk (PL), destacou o comprometimento político de José para com Dourados. "Além de tudo, foi alguém que sempre lutou pelo progresso da nossa querida Dourados e pelo crescimento de Mato Grosso do Sul. Nossos sinceros sentimentos e um abraço bem forte à sua esposa Adenil Carneiro Moreira, e aos filhos José Elias Moreira Jr, Lidiane Carneiro Moreira Costa e Joaquim Carneiro Moreira. Que a fé sustente a todos nesse momento de dor!", postou.