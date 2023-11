MPMS deflagra a 2ª fase da Operação Expurgo

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/MPMS), deflagrou, nesta terça-feira (21/11), a 2ª fase da Operação Expurgo, para o cumprimento de 1 mandado de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão, no Município de Água Clara.

O alvo dessa fase é um advogado atuante em Água Clara, que extrapolou os limites da defesa jurídica e passou a integrar diretamente a organização criminosa, para a qual inicialmente prestava serviços, chegando a gerenciar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas e até concordar em guardar uma determinada quantidade de cocaína em seu escritório.

A investigação foi promovida pela Promotoria de Justiça de Água Clara com o apoio do GAECO/MPMS, a partir das informações obtidas com a Operação Expurgo, deflagrada em outubro de 2022 pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, para desmantelar uma organização criminosa, que atuava dentro e fora dos presídios da região, especializada no tráfico de drogas e demais delitos correlatos, ocasião em que foram cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão.

Texto: GAECO/MPMS

Fonte: Ministério Publico MS