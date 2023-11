MPMS discute novas medidas de enfrentamento aos desafios socioambientais da Rota Bioceânica

Dando continuidade ao "Projeto GPS67 Desafios Socioambientais da Rota Bioceânica", os Centros de Apoio Operacionais e os Núcleos temáticos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se nessa quarta-feira (22/11), para tratar de outras medidas diante dos possíveis impactos ambientais e sociais com a implantação do Corredor Bioceânico no Estado de Mato Grosso do Sul.

Com o intuito de evitar prejuízos à população e ao meio ambiente dos municípios diretamente e indiretamente alcançados com a implantação da Rota Bioceânica, a reunião tratou sobre a necessidade de levantamentos nas diversas áreas possivelmente atingidas com o empreendimento. De acordo com a Coordenadora de Integração dos Núcleos de Apoio, vinculados aos Centros de Apoio Operacionais do MPMS, Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias, essa medida "visa não só progresso e crescimento, mas também à qualidade de vida da população sul-mato-grossense, mantendo o propósito de proteger a todos, principalmente os mais vulneráveis".

Participaram da reunião os seguintes membros que integram o Projeto GPS67: a Coordenadora de Integração dos Núcleos de Apoio, vinculados aos Centros de Apoio Operacionais do MPMS, Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias; o Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial (CAOCRIM), Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes; a Coordenadora Adjunta do Grupo de Atuação Especial de Educação (GEDUC), Procuradora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira; o Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência - CAODH, Procurador de Justiça Francisco Neves Júnior; o Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais, Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto; a Coordenadora do Núcleo da Cidadania (NUCI), Promotora de Justiça Clarissa Carlotto Torres; o Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet; o Promotor de Justiça do Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações (NUPATRI), Fernando Martins Zaupa; a Coordenadora Adjunta do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde (GAEDS), Promotora de Justiça Daniela Cristina Guiotti; a Promotora de Justiça do Núcleo da Infância e da Juventude, Fabrícia Barbosa Lima; a Coordenadora do Núcleo Criminal (NUCRIM), Promotora de Justiça Renata Goya; e o Coordenador Adjunto do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (NUPIER), Promotor de Justiça Douglas Silva Teixeira.

Projeto GPS 67 Desafios Socioambientais da Rota Bioceânica

O projeto desenvolvido pelo MPMS tem como objetivo monitorar, acompanhar e apresentar proposições ao Estado de Mato Grosso do Sul às demais autoridades constituídas e à sociedade como um todo, quanto aos desafios com a implantação da Rota Bioceânica, chamando a atenção para os impactos em áreas sensíveis, como saúde, educação, infância, patrimônio público, meio ambiente, cidadania, violência doméstica e aumento da criminalidade.

Segundo estudos já realizados pela área acadêmica, 23 municípios de Mato Grosso do Sul (perto de 30% do total) deverão ser beneficiados pela Rota, interferindo, como consequência, no dia a dia dos munícipes e por via indireta na vida dos sul-mato-grossenses.

Texto e fotos: Ana Carolina Vasques/Jornalista Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS