MPMS participa da reunião de alinhamento de atuação integrada da Operação ÁTRIA 2024

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), com o apoio de todos os Estados da Federação, vai promover, no período de 1º a 29 de março, ação integrada denominada Operação ÁTRIA, com o objetivo de combater crimes de violência praticados contra a mulher, em razão do gênero.

A operação, que ocorrerá no âmbito nacional, vai desenvolver ações preventivas e repressivas, além de campanhas educativas, com a participação dos órgãos de segurança pública e demais instituições que combatem esse tipo de crime.

Com atuação expressiva na prevenção e no combate ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra a mulher, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Promotora de Justiça e Coordenadora Adjunta do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (NEVID), Clarissa Carlotto Torres, representando o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, participou da reunião conduzida pelo Coordenador de Operações Integradas e Cooperação Interagências (COPI/SEJUSP/MS), Coronel PM Edimilson de Oliveira Ribeiro.

Participaram da reunião representantes da Polícia Civil e Polícia Militar que estarão à frente das atividades operacionais.

