MPMS participa de Audiência Pública para prestação de contas na Alems

A Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e Promotora de Justiça, Camila Augusta Calarge Doreto, representando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, participou, nesta sexta-feira (15/12), da Audiência Pública para tratar do cumprimento das metas fiscais e prestação de contas dos Poderes de Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa de MS.

O Deputado João César Mattogrosso (PSDB), Vice-Presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária, conduziu a audiência pública, que objetivou apresentar o demonstrativo do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) e Defensoria Pública do Estado. Cada órgão apresentou o relatório fiscal do segundo quadrimestre de 2023.

Na ocasião, a Chefe de Gabinete do Procurador-Geral expôs a projeção de gastos com pessoal, entre ativos e inativos, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal; "Respeitamos o limite determinado pela lei", destacou.

Texto: Cynthia Silveira - Assecom MPMS com informações Agência ALEMS

Foto: Luciana Nassar- ALEMS

Fonte: Ministério Publico MS