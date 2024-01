MPMS participa de inauguração de salas do CEJUSC - Unidade Belmar Fidalgo

O Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, representando o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, participou, nesta terça-feira (30/1), da cerimônia de inauguração das duas salas do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC/Defensoria Pública - Unidade Belmar Fildalgo. Os CEJUSCs são unidades do Poder Judiciário responsáveis pela realização de audiências de conciliação e mediação, além de oferecer atendimento e orientação ao cidadão.

A solenidade de inauguração contou com a presença do Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins; do Defensor Público-Geral, Pedro Paulo Gasparini; do Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Des. Vilson Bertelli; dentre outras autoridades.

Cabe ressaltar que o Promotor de Justiça Paulo Ishikawa foi designado para atuar junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), manifestando-se nos procedimentos (CEJUSC) de Campo Grande, desde 2018.

As salas do CEJUSC - Unidade Belmar Fidalgo estão localizadas na Rua Arthur Jorge n. 779, 5º andar, centro.

Texto: Ana Carolina Vasques/Jornalista - Assecom MPMS

Fotos: TJMS

Fonte: Ministério Publico MS