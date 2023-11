MPMS participa do Mutirão do Povo neste fim de semana

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul participa, neste sábado (18/11), das 8h às 13h, na Escola Municipal Ana Lúcia de Oliveira Batista, no bairro Paulo Coelho Machado, do Mutirão do Povo do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT/MS).

O MPMS estará representado pelo Promotor de Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, acompanhado de servidores da Secretaria de Planejamento Estratégico (Seplange); da Ouvidoria do MPMS; da 52ª Promotoria de Justiça de Campo Grande; e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso (CAOCCI).

No Mutirão do Povo SBT/MS, a comunidade vai ter a oportunidade de receber vários serviços, os trabalhos são realizados por grupos, na área da Cidadania serão emitidos e atualizados RG, CPF e Título de Eleitor, negociação de dívidas com a Energisa, ofertas de vagas de empregos e cursos; no grupo Saúde, serão disponibilizadas: vacinação, testes rápidos de covid, HIV, Hepatites, orientações odontológicas, atualização do cartão SUS, curso de primeiros socorros, exames câncer de mama e pediatria.

Nem os pets foram esquecidos, haverá atendimento do grupo Bem-Estar Animal, onde serão oferecidos serviços de vacinação, orientações veterinárias, distribuição de coleiras identificadoras e agendamento de castração.

Para as crianças, o Mutirão promete atividades educativas e recreativas, além de distribuição de pipocas, cortes de cabelo, distribuição de enxoval infantil, shows musicais, apresentação do programa o Povo na TV (com Tatá e a Égua Véia ao vivo) e muitos sorteios, inclusive de uma moto zero km.

Os parceiros como o Procon; a Defensoria Pública (DPGE-MS); a Receita Federal; a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP); a Fundação do Trabalho (FUNTRAB); o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS); a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU); a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEHAB); a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan); a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv); a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS/CG); e a Soluções Ambienteis (SOLURB), estarão presentes na manhã de sábado para o atendimento à comunidade.

Texto: Waléria Leite/Jornalista - Assecom MPMS

Imagem: Divulgação SBT/MS

Fonte: Ministério Publico MS