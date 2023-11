MPMS realiza a 18ª Feira do Artesão Livre edição de Natal

A edição especial de Natal da 18ª Feira do Artesão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul será realizada de 28 a 30 de novembro, pela 50ª Promotoria de Justiça, coordenada pela Promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin, com o apoio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN).

A tradicional feira do Ministério Público Estadual ocorre todos os anos, e em 2023 será mais uma vez no Átrio do Fórum de Campo Grande, localizado na Rua da Paz, nº 14. A exposição de produtos é presencial, mas a venda também será realizada pelos grupos de Whatsapp disponíveis nos números (67) 99336-7742 e (67) 98478-2100.

O evento faz parte do Projeto Artesão Livre, que busca o desenvolvimento de ocupação terapêutica rentável durante a execução das penas dos internos, por meio da participação e colaboração em cursos de qualificação ligados a técnicas de artesanato. A exposição contará com itens a partir de R$10,00, com a venda de tapetes, esculturas, enfeites, utensílios, pinturas, arte em tecidos e enfeites natalinos. O valor arrecadado durante a feira será revertido aos reeducandos que confeccionaram os itens.

As peças são exclusivas e confeccionadas pelos internos do Estabelecimento Penal "Jair Ferreira de Carvalho" (EPJFC); do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG); do Presídio de Trânsito de Campo Grande (PTRAN); do Centro de Triagem "Anísio Lima" (CTAL); do Estabelecimento Penal Feminino "Irmã Irma Zorzi" (EPFIIZ); do Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada de Campo Grande (EPFRSAAA); do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA); da Penitenciária Estadual de Dourados (PED); do Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste; Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã; do Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas; da Penitenciária de segurança Máxima de Naviraí e do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó.

Serviço

Evento: 18ª Edição da Feira do Artesão Livre edição de Natal.

Data: 28 a 30 de novembro de 2023.

Horário: 13h às 18h.

Local: Átrio do Fórum de Campo Grande Rua da Paz, nº 14.

Link de acesso será disponibilizado no dia da feira

Texto: Kethelyn Mara Estagiária de Pós-graduação em jornalismo com supervisão de Ana Carolina Vasques/Jornalista-Assecom

Fonte: Ministério Publico MS