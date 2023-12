MPMS realiza Festa de Natal para celebrar e agradecer o trabalho da equipe de terceirizados

A equipe de terceirizados do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul que prestam serviço nas unidades da Procuradoria-Geral de Justiça, GAECO, Departamento de Material e Patrimônio, e Promotorias de Justiça da Rua da Paz, Ricardo Brandão, Chácara Cachoeira, participaram na manhã desta sexta-feira (8/12), da confraternização de Natal promovida por membros e servidores.

A Festa de Natal é uma forma de celebrar e agradecer a dedicação e o trabalho dos colaboradores que atuam em vários setores na Instituição: jardinagem, moto entregadores, copeiragem, serviços gerais, digitadores e demais profissionais que fazem parte do Grupo Orbenk e Liderança Serviços.

A celebração foi realizada no estacionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, preparada por uma equipe de membros e servidores que se mobilizou de forma voluntária, para oferecer um dia de diversão para os funcionários terceirizados bem como para seus filhos.

O Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi agradeceu a colaboração da Secretaria-Geral, dos membros e servidores que se reuniram com entusiasmo e carinho a fim de proporcionar aos terceirizados um dia de comemoração, de diversão e de valorização.

A Secretária-Geral do MPMS, Bianka Karina Barros da Costa, ressaltou que o dia de hoje é uma homenagem a todos aqueles que se dedicam e ajudam a manter a instituição sempre organizada.

Para abrilhantar a festa, o Papai Noel entregou a todas as crianças presentes de Natal que foram doados por padrinhos e madrinhas que dedicaram seu tempo para escolher um brinquedo para cada filho dos terceirizados.

